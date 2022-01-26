Компании вывели в 2021 году дивиденды за рубеж на $10 миллиардов — НБУ

В рамках репатриации дивидендов за 2021 год из Украины было выведено $10 млрд. Об этом «Минфину» сообщили в Национальном банке.

Компании вывели в 2021 году дивиденды за рубеж на $10 миллиардов — НБУ
Фото: pixabay.com

По итогам 11 месяцев регулятор отчитывался о выводе $7,5 млрд, так что на декабрь пришлось $2,5 млрд — пик оттока, — говорится в статье НБУ повысил учетную ставку: что будет с кредитами, депозитами и курсом.

В НБУ уточнили, что за прошлый год на межбанке под дивиденды было куплено $4,1 млрд. $5,9 млрд вывели за счет собственной валюты.

Там объяснили, что значительная часть дивидендов выплачена предприятиями горно-металлургического комплекса, что вызвано возросшими доходами в данной отрасли. Однако центробанк не ждет, что компании ГМК смогут повторить такой успех и в этом году, потому прогнозирует сокращение общего объема дивидендов.

«Согласно текущему прогнозу ожидается, что в I квартале 2022 года репатриация дивидендов останется высокой, однако в дальнейшем снизится. Прогноз на 2022 год — $5,7 млрд», — уточнили «Минфину» в Нацбанке.

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