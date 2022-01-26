В декабре дефицит госбюджета вырос на 132 миллиарда

Дефицит государственного бюджета в декабре составил 131,96 млрд грн, всего в 2021 году госбюджет сведен с дефицитом 197,9 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, передает Интерфакс-Украина.

В декабре дефицит госбюджета вырос на 132 миллиарда
Фото: pon.org.ua

Как изменились показатели

Общий фонд госбюджета в декабре 2021 сведен с дефицитом 110,15 млрд грн. В целом по итогам 2021 дефицит общего фонда госбюджета составил 168,85 млрд грн.

По данным Госказначейства, заимствования в госбюджет в 2021 году составили 618 млрд грн (в том числе внешние — 208 млрд грн). В том числе в декабре прошлого года заимствование было на уровне 125 млрд грн (внешние — 50 млрд грн).

В то же время, на погашение госдолга за прошлый год было направлено 441 млрд грн, в том числе по внешним обязательствам — 97,6 млрд грн. В том числе в декабре прошлого года погашения составили 29 млрд грн, в том числе по внешним обязательствам — 1,9 млрд грн.

Приватизация принесла в госбюджет в 2021 году 5,1 млрд грн по плану на уровне 12,29 млрд грн, отметило Казначейство.

При этом финансирование за счет средств Единого казначейского счета составило 12,5 млрд грн в прошлом году, из которых 10,3 млрд грн — в декабре.

В целом, доходы госбюджета-2021 составили 1,296 трлн грн при плане в 1,281 трлн грн, в том числе по общему фонду — 1,084 трлн.

Расходы госбюджета в прошлом году составили 1,49 трлн грн при плане в 1,54 трлн грн, в том числе по общему фонду — 1,259 трлн.

Напомним

За январь-декабрь 2021 общий фонд государственного бюджета выполнен с дефицитом в размере 166,8 миллиарда гривен при росписи на отчетный период в сумме 220,9 миллиарда гривен.

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