МВФ ухудшил прогноз роста глобальной экономики на 2022 год из-за омикрона

МВФ ухудшил прогноз роста глобального ВВП в 2022 году на 0,5 п.п. до 4,4%. Об этом говорится в январском отчете World Economic Outlook.

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Причина ухудшения прогноза

Новые ограничения на передвижение из-за распространения штамма коронавируса омикрон, роста цен на энергоносители и их сбои с поставками, высокая инфляция в США и развивающихся странах и сокращение сектора недвижимости в Китае, говорится в отчете.

Прогноз МВФ

Согласно прогнозу МВФ , рост мировой экономики замедлится с 5,9% в 2021 году до 4,4% в 2022 году и до 3,8% в 2023 году.

В Фонде отмечают, что появление новых вариантов covid-19 может продлить пандемию и вызвать новые экономические потрясения.

Кроме того, сбои в цепочках поставок, волатильность цен на энергоносители и локальные проблемы с заработной платой означают высокую неопределенность инфляции.

По мере повышения учетных ставок в странах с развитой экономикой могут возникнуть риски финансовой стабильности и потоков капитала, валют и бюджетных позиций в развивающихся странах, особенно с учетом значительного увеличения уровня долга за последние два года.