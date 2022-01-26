В Казахстане майнеров отключили от энергоснабжения

Предприятия по добыче криптовалют в Казахстане с 24 января временно отключены от электроснабжения государственной энергетической компанией. Об этом пишет РБК.

В Казахстане майнеров отключили от энергоснабжения
Фото: teplo-polis.com.ua

Что известно

Предупреждение о временном отключении от электроснабжения еще 21 января получили 196 майнинг-компаний по всей территории Казахстана.

Президент Ассоциации блокчейна и индустрии дата-центров в Казахстане Алан Дорджиев заявил, что причиной проблем с электроснабжением в стране являются не майнеры, а высокий износ энергетической инфраструктуры.

«У нас вся система находится на грани, износ станций — больше 70%, возраст станций — около 40 лет в среднем по Казахстану. Цены на электроэнергию всегда сдерживались, и индустрия оставалась серьёзно недофинансированной», — отметил Дорджиев.

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что майнеры планируют свернуть свою деятельность в Казахстане и переехать в другие страны, в частности в США.

В октябре власти Казахстана ограничили майнерам потребление электроэнергии до 100 мегаватт (МВт). Меры были введены из-за дефицита электроэнергии, который был спровоцирован массовым притоком майнеров в страну.

По данным Кембриджского университета, Казахстан занимает второе место в мире по майнинговой активности. На Центральноазиатскую страну приходится 18,1% мирового хешрейта (суммарной вычислительной мощности майнингового оборудования, задействованного в процессе добычи криптовалюты).

Для сравнения: на США, занявшие первое место, приходится 35,4%, а на находящуюся на третьем месте РФ — 11,23%.

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