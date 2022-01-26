Индекс S&P500 за месяц упадет на 10%: прогноз Morgan Stanley

В Morgan Stanley прогнозируют падение индекса S&P500 за месяц на 10%. По мнению аналитиков банка, инвесторы недооценивают усиление денежной политики ФРС и замедление экономического роста. Об этом передает РБК.

Индекс S&P500 за месяц упадет на 10%: прогноз Morgan Stanley

Прогноз Morgan Stanley

Ведущий эксперт Morgan Stanley Майк Уилсон ожидает, что падение американского рынка акций произойдет в течение следующих трех-четырех недель на фоне сезона отчетности.

Неоднозначные корпоративные отчеты о прибылях и убытках станут для инвесторов тревожным сигналом по замедлению роста экономики. В результате, по мнению эксперта, индекс S&P 500 может упасть на 10% с текущих уровней и опуститься ниже отметки 4000 пунктов. Эксперт рекомендует вдвое увеличить долю вложений в защитные активы перед коррекцией на рынке.

В ожидании заседания ФРС

26 января станут известны итоги двухдневного заседания ФРС США по ставке. Участники рынка ожидают, что американский регулятор сохранит ключевую ставку по-прежнему на минимальном уровне 0?0,25%. Базовый прогноз предполагает увеличение ключевой ставки в марте. В этом году ФРС может поднять базовую ставку несколько раз на фоне максимальной почти за 40 лет инфляции.

Эксперт Morgan Stanley сомневается, что двухдневное заседание ФРС по денежно-кредитной политике принесет существенный позитив для инвесторов. Регулятор не будет отступать от своих планов из-за того, что на рынке акций прошли небольшие распродажи, считает он.

По прогнозам Morgan Stanley, в текущем году рынок американских акций не сможет продемонстрировать существенного прироста. Целевое значение Morgan Stanley по индексу S&P 500 к концу года составляет 4400 пунктов (на момент написания новости — 4410).

24 января в начале дня американский фондовый рынок снижался. В частности, технологический индекс NASDAQ был в минусе более чем на 4%. Но к вечеру на рынке США появились агрессивные покупки, которые полностью выкупили все предыдущее снижение.

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