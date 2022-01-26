Нацбанк может повысить учетную ставку до 11% годовых уже в марте — Рожкова

Национальный банк может повысить учетную ставку в марте на 100 базисных пунктов — до 11% годовых с нынешних 10%. Об этом сообщила первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, пишет «Интерфакс-Украина».

Нацбанк может повысить учетную ставку до 11% годовых уже в марте — Рожкова
Фото: biz.censor.net

«В принципе, большинство членов монетарного комитета и членов правления проголосовали за то, что „поднимаем на 1%, а потом, возможно, в марте еще на 1%“. Я говорю „возможно“, потому что объективно ситуация меняется, и действительно могут быть разные внешние и внутренние факторы, которые, возможно, ситуацию исправят, и такого решения принимать будет не нужно. Но по состоянию на сегодняшний день такая потребность есть», — сказала она.

Что значит изменение ставки

Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в нацвалюте.

20 января правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку с 9% до 10% годовых.

Напомним, что в сентябре регулятор принял решение повысить учетную ставку с 8% до 8,5% годовых.

Цикл понижения учетной ставки начался в апреле 2019 года, когда регулятор снизил ее с 18% до 17,5%. После этого в течение прошлого года Нацбанк пересматривал ее размер еще несколько раз.

Максимальная учетная ставка в Украине составила 30% (март-август 2015), а минимальная 6% (июнь 2020 — март 2021).

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