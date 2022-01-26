Мэр Нью-Йорка конвертировал свою первую зарплату в криптовалюту

Новый мэр Нью-Йорка Эрик Адамс конвертировал свою первую зарплату в криптовалюту. Он это сделал, несмотря на то, что рынок за последние два месяца просел на 50%. Об этом сообщает Bloomberg.

Эрик Адамс / Фото: Bloomberg

Поклонник биткоина

Эрик Адамс стал мэром Нью-Йорка в ноябре 2021 года и сразу пообещал, что первые три зарплаты он конвертирует в криптовалюту.

Адамс является большим поклонником цифровых активов и считает, что Нью-Йорк должен стать центром индустрии. Он также заявил, что такие инновации помогут властям города создавать новые рабочие места, улучшать состояние экономики и привлекать таланты из всего мира.

Не всем нравятся идеи Адамса

Правда, не все экономисты в восторге от такой идеи. Нобелевский лауреат по экономике Пол Кругман, ранее называвший биткоин «гигантским пузырем» прокомментировал заявление мэра — «мы обречены», пишет Голос Америки.

Конвертировал, а не получил

Пока в Соединенных Штатах законом не разрешено получать зарплату в криптовалюте, поэтому Адамс обменял доллары на биткоин и Ethereum на бирже Coinbase.

Адамс выполнил свое обещание, несмотря на то, что рынок криптовалюты с ноября существенно снизился. Мэр заявил, что он не переживает, поскольку является «долгосрочным инвестором» в цифровые активы.

Адамс стал 110 мэром Нью-Йорка, а ранее более 20 лет работал в полиции и дослужился до звания капитана.