Мэр Нью-Йорка конвертировал свою первую зарплату в криптовалюту

Новый мэр Нью-Йорка Эрик Адамс конвертировал свою первую зарплату в криптовалюту. Он это сделал, несмотря на то, что рынок за последние два месяца просел на 50%. Об этом сообщает Bloomberg.

Мэр Нью-Йорка конвертировал свою первую зарплату в криптовалюту
Эрик Адамс / Фото: Bloomberg

Поклонник биткоина

Эрик Адамс стал мэром Нью-Йорка в ноябре 2021 года и сразу пообещал, что первые три зарплаты он конвертирует в криптовалюту.

Адамс является большим поклонником цифровых активов и считает, что Нью-Йорк должен стать центром индустрии. Он также заявил, что такие инновации помогут властям города создавать новые рабочие места, улучшать состояние экономики и привлекать таланты из всего мира.

Не всем нравятся идеи Адамса

Правда, не все экономисты в восторге от такой идеи. Нобелевский лауреат по экономике Пол Кругман, ранее называвший биткоин «гигантским пузырем» прокомментировал заявление мэра — «мы обречены», пишет Голос Америки.

Конвертировал, а не получил

Пока в Соединенных Штатах законом не разрешено получать зарплату в криптовалюте, поэтому Адамс обменял доллары на биткоин и Ethereum на бирже Coinbase.

Адамс выполнил свое обещание, несмотря на то, что рынок криптовалюты с ноября существенно снизился. Мэр заявил, что он не переживает, поскольку является «долгосрочным инвестором» в цифровые активы.

Адамс стал 110 мэром Нью-Йорка, а ранее более 20 лет работал в полиции и дослужился до звания капитана.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Газ в Украине: котельные резко снизили потребление голубого топливаГаз в Украине: котельные резко снизили потребление голубого топлива
Канада предоставит Украине до 120 млн долларов кредита на фоне противостояния с РФКанада предоставит Украине до 120 млн долларов кредита на фоне противостояния с РФ
ФОП третьей группы запретят сотрудничать с другими предприятиямиФОП третьей группы запретят сотрудничать с другими предприятиями
Новая почта запустила услугу по доставке чемодановНовая почта запустила услугу по доставке чемоданов
ОСМД в Украине станут обязательными с 1 марта 2022 годаОСМД в Украине станут обязательными с 1 марта 2022 года
Блок рекламы


Похожие новости
Голос предлагает уменьшить налоги на зарплатуГолос предлагает уменьшить налоги на зарплату
Новый мэр Нью-Йорка получил свою первую зарплату в криптовалютеНовый мэр Нью-Йорка получил свою первую зарплату в криптовалюте
Педагогам с 1 января повысили зарплатуПедагогам с 1 января повысили зарплату
Горняки получили 92 млн грн на зарплатуГорняки получили 92 млн грн на зарплату
Китайский сервис такси DiDi проведет процедуру делистинга на бирже Нью-ЙоркаКитайский сервис такси DiDi проведет процедуру делистинга на бирже Нью-Йорка
Закон о налоге на криптовалюту отправлен на подпись президенту СШАЗакон о налоге на криптовалюту отправлен на подпись президенту США
Новый мэр Нью-Йорка планирует получить три первые зарплаты в биткоинахНовый мэр Нью-Йорка планирует получить три первые зарплаты в биткоинах
"Укрзализныця" с декабря повысит работникам зарплату на 10%"Укрзализныця" с декабря повысит работникам зарплату на 10%
Мошенники создали криптовалюту по "Игре в кальмара" и заработали на ней $3 млнМошенники создали криптовалюту по "Игре в кальмара" и заработали на ней $3 млн
На Amazon, eBay и AliExpress можно будет покупать за криптовалютуНа Amazon, eBay и AliExpress можно будет покупать за криптовалюту
Последние новости
Подгружаем последние новости