Мэр Нью-Йорка конвертировал свою первую зарплату в криптовалюту
Новый мэр Нью-Йорка Эрик Адамс конвертировал свою первую зарплату в криптовалюту. Он это сделал, несмотря на то, что рынок за последние два месяца просел на 50%. Об этом
Поклонник биткоина
Эрик Адамс стал мэром Нью-Йорка в ноябре 2021 года и сразу пообещал, что первые три зарплаты он конвертирует в криптовалюту.
Адамс является большим поклонником цифровых активов и считает, что Нью-Йорк должен стать центром индустрии. Он также заявил, что такие инновации помогут властям города создавать новые рабочие места, улучшать состояние экономики и привлекать таланты из всего мира.
Не всем нравятся идеи Адамса
Правда, не все экономисты в восторге от такой идеи. Нобелевский лауреат по экономике Пол Кругман, ранее называвший биткоин «гигантским пузырем» прокомментировал заявление мэра — «мы обречены», пишет Голос Америки.
Конвертировал, а не получил
Пока в Соединенных Штатах законом не разрешено получать зарплату в криптовалюте, поэтому Адамс обменял доллары на биткоин и Ethereum на бирже Coinbase.
Адамс выполнил свое обещание, несмотря на то, что рынок криптовалюты с ноября существенно снизился. Мэр заявил, что он не переживает, поскольку является «долгосрочным инвестором» в цифровые активы.
Адамс стал 110 мэром Нью-Йорка, а ранее более 20 лет работал в полиции и дослужился до звания капитана.