В Украине падает производство сливочного масла: продукт завозят из Польши и Беларуси

В Украине не только растут цены на молоко и молочные продукты, но и стремительно уменьшается производство этой продукции. Все больше сливочного масла завозится к нам из соседних Польши и Беларуси. Продукт по качеству не уступает отечественному, но его цена выше.

В Украине падает производство сливочного масла: продукт завозят из Польши и Беларуси

По статистике, за последние пять лет производство сливочного масла в Украине упало на 35%. В 2021 году производство сливочного масла жирностью менее 85% сократилось на 19% - до 70,6 тыс. тонн.

Так как цены на сливочное масло в Европе стремительно растут, то импортировать масло в Украину становится дороже. В конце 2021 года объемы импорта выросли, но в то же время растет и экспорт.

В Украине падает производство сливочного масла: продукт завозят из Польши и Беларуси

Основным продавцом масла для украинцев выступает Беларусь с долей в 28% импорта. Также среди главных поставщиков - Польша (24%) и Германия (16%). В то же время украинские молокозаводы продают сливочное масло Молдове (27%), Азербайджану (25%) и Грузии (12%). Также за рубеж вывозится львиная доля масла Израиль и Казахстан. В течение последнего месяца прошлого года Украина отправила на экспорт более полутора тысяч тонн сливочного масла.

Экономические эксперты предупреждают, что цены на сливочное масло в Украине будут расти до тех пор, пока зарубежным производителям не станет выгодно поставлять продукт на украинский рынок. Только тогда стоимость сливочного масла в Украине может стабилизироваться.

Ранее сообщалось, каких добавок не должно быть в качественном сливочном масле.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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