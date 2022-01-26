Золотовалютные запасы Украины позволяют управлять ситуацией — Шмыгаль о курсе гривны
Золотовалютные запасы Украины составляют $30 млрд. Такой запас позволяет удерживать стабильность на валютном рынке. Об этом 24 января на брифинге заявил премьер Денис Шмигаль,
Что сказал премьер
По словам Шмыгаля, золотовалютные резервы Украины находятся на одном из самых высоких уровней.
«На сегодняшний день один из самых высоких уровней золотовалютных запасов — $30 млрд 100 млн, что позволяет нам абсолютно четко, совместно с НБУ управлять ситуацией и стабильностью валютного курса на валютном рынке», — сказал Шмыгаль.
Он добавил, что курс колеблется в пределах коридора, не уточнив о каком коридоре идет речь, и сегодня это один из ключевых показателей здоровой экономики и стабильности.
Гривна падает с начала года
Нацбанк за первые три недели января потратил на поддержку гривны почти $750 млн, сглаживая колебания, которыми рынок реагирует на новости о военной угрозе со стороны РоSSии.
В понедельник, 24 января, курс гривны на межбанке ослаб до 28,590 грн/$1 с 28,225 грн/$1 предыдущего рабочего дня, а на наличном рынке доллар также подорожал примерно на 40 копеек.
В целом с начала этого года официальный курс гривны снизился на 4%.