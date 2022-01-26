Золотовалютные запасы Украины позволяют управлять ситуацией — Шмыгаль о курсе гривны

Золотовалютные запасы Украины составляют $30 млрд. Такой запас позволяет удерживать стабильность на валютном рынке. Об этом 24 января на брифинге заявил премьер Денис Шмигаль, передает Интерфакс-Украина.

Что сказал премьер

По словам Шмыгаля, золотовалютные резервы Украины находятся на одном из самых высоких уровней.

«На сегодняшний день один из самых высоких уровней золотовалютных запасов — $30 млрд 100 млн, что позволяет нам абсолютно четко, совместно с НБУ управлять ситуацией и стабильностью валютного курса на валютном рынке», — сказал Шмыгаль.

Он добавил, что курс колеблется в пределах коридора, не уточнив о каком коридоре идет речь, и сегодня это один из ключевых показателей здоровой экономики и стабильности.

Гривна падает с начала года

Нацбанк за первые три недели января потратил на поддержку гривны почти $750 млн, сглаживая колебания, которыми рынок реагирует на новости о военной угрозе со стороны РоSSии.

В понедельник, 24 января, курс гривны на межбанке ослаб до 28,590 грн/$1 с 28,225 грн/$1 предыдущего рабочего дня, а на наличном рынке доллар также подорожал примерно на 40 копеек.

В целом с начала этого года официальный курс гривны снизился на 4%.