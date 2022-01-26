ФЛП в Украине хотят уменьшить штрафы за отсутствие кассовых аппаратов

Протесты предпринимателей за отмену кассовых аппаратов в Украине привели к тому, что народные депутаты подготовили законопроект об уменьшении в 10 раз штрафов за неиспользование РРО. Переходный период адаптации для ФЛП хотят продлить еще на год - до 1 января 2023 года.

Санкции за неприменение РРО, действующие на данный момент, нардепы предлагают оставить, но вводить их начнут не с февраля, как обещалось, а позже. За первое нарушение, связанное с неиспользованием РРО/ПРРО, предполагается штраф в размере 10% от стоимости проданных товаров (работ, услуг). За каждое следующее нарушение — 50% от стоимости.

Кроме применения кассовых аппаратов ФЛП, власть решила бороться с "зарплатными ФЛП" и запретить компаниям оформлять своих сотрудников частными предпринимателями.

Акция протеста предпринимателей SaveФОП продолжается в центре Киева уже несколько дней. Предприниматели требуют возвращение к упрощенной системе налогообложения и отмены использования РРО физлицами-предпринимателями.

Напомним, с 1 января регистраторы расчетных операций (РРО) стали обязательными для II-III групп ФЛП, работающих с наличными. Предпринимателям дали время до конца января на установку кассовых аппаратов. По истечению этого срока, им установили штрафы до 8500 грн за нарушение законодательства о защите прав потребителей.

Ранее сообщалось, что украинцы до 28 января должны успеть оплатить налог на прибыль по депозитам.