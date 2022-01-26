Украинцы до конца января должны оплатить важный налог

Украинцы до 28 января текущего года должны успеть оплатить один очень важный налог. Речь идет о тех людях, которые имеют депозиты в банке.

Налог на доходы физических лиц от полученных процентов по банковским счетам и депозитам оплачивается раз в год.

Стоит отметить, что проценты по доходам облагаются налогом по общей ставке 19,5%. Сюда входят налог на доходы - 18% и военный сбор - 1,5%.

Например, если сумма депозита составляет 10 000 гривен при годовой ставке в 10% годовых и сроке размещения в 1 год, то сумма налога составляет 195 гривен.

В соответствии с Налоговым кодексом Украины, к доходам, которые облагаются налогом, относятся:

начисленные проценты на текущий или депозитный банковский счет;

начисленные проценты на вклады членов кредитного союза.

Налоги по доходам физических лиц (НДФЛ) с процентов по депозитам оплачивает банк. В данном случае финучреждение выступает в роли налогового агента.

Для того, чтобы успеть заплатить налог с процентов на депозите, у украинцев есть еще два дня. Конечная дата приема платежей - 28 января.

Как известно, вкладчикам в Украине не нужно подавать информацию о начисленных по депозитам процентах в налоговую декларацию. В декларацию вноситься только инвестиционная прибыль.

Ранее сообщалось, как будет высчитываться налог из зарплат украинцев по новым правилам.