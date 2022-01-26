ОСМД в Украине станут обязательными с 1 марта 2022 года

В Украине все жилые дома будут включены в объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) до 1 марта 2022 года. Соответствующий законопроект Кабинета министров поддержала Верховная Рада.

В Украине ОСМД станут обязательными во всех домах с 1 марта

До начала весны 2022 года органы местной власти по всей территории страны обязали объявить и провести конкурс по назначению управляющего во всех многоквартирных домах, которые пока не заключили договора с ОСМД.

Проект закона №6103 о внесении изменений в закон "О жилищно-коммунальных услугах" разработан по инициативе Кабмина. Документ уже принят парламентом за основу. За принятие данного законопроекта отдали свои голоса 261 народный депутат.

В Министерстве регионального развития Украины, который является основным автором законопроекта, пояснили, что жители многоквартирных домов имеют право выбирать форму управления домом и создавать ОСМД, это предусмотрено новой редакцией закона "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме" от 2015 года. В то же время, временные рамки для принятия соответствующего решения не были ограничены.

"За шесть лет с момента принятия закона об ОСМД следует отметить, что сознание совладельцев является критически низким. В большинстве многоквартирных домов совладельцы занимают пассивную позицию – в почти трети сейчас не созданы ОСМД, не избраны управители", – гласит текст пояснительной записки к документу.

В Украине ОСМД станут обязательными во всех домах с 1 марта

В результате отсутствия временных ограничений в Украине по состоянию на апрель 2021 года было создано ОСМД лишь в 36 000 домов (20%) из общего количества около 180 000 многоквартирных домов.

В 71 000 (39%) домов управляющий был назначен по результатам конкурс органами местного самоуправления или избран совладельцами самостоятельно. Остальные 28% многоквартирных домов до сих пор не присоединились к ОСМД.

В правительстве заявили, что перевод всех многоквартирных домов в ОСМД следует как можно скорее завершить. Выполнение данного требования авторы законопроекта предлагают возложить на местные власти. Соответствующие конкурсы по назначению управляющего по домам, совладельцы которых не определились с формой управления, предлагается провести до конца зимы 2022 года.

Напомним, Нафтогаз повысил тарифы на газ для ОСМД до 44 гривен. Сколько придется платить жителям многоквартирных домов за отопление?


Шевченко Лилия, Тудей

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