Специализированная прокуратура изъяла и передала АРМА взрывчатку стоимостью более 5 млрд гривен

Боеприпасы безвозмездно хранились на 6 тыс. кв. м территории одного из военных арсеналов.

Специализированная прокуратура изъяла и передала АРМА взрывчатку стоимостью более 5 млрд гривен
Фото: gp.gov.ua

Специализированная прокуратура изъяла из незаконного оборота и передала Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) взрывчатку стоимостью более 5 млрд. гривен.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"По результатам рассмотрения ходатайства с участием прокуроров Кропивницкой специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона судом принято решение о передаче АРМА более 3 тысяч тонн взрывчатых веществ - пороховых зарядов стоимостью свыше 5 млрд гривен", - говорится в сообщении.

По данным следствия, начатого летом 2021 года, в 2010 году одно из частных предприятий Запорожской области, не имея предусмотренного законом разрешения, за 15 тыс. грн приобрело взрывчатку у предприятия, которое имело право ее утилизировать. Эти взрывчатые вещества – пороховые заряды, предназначенные для снаряжения турбореактивных снарядов и ракет к реактивным системам залпового огня.

В течение всего времени взрывчатка безвозмездно хранилась на 6 тыс кв м территории одного из военных арсеналов. Это препятствовало использованию занятых мощностей для нужд Вооруженных Сил Украины и привело к значительным затратам.

Прокурорами Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере взрывчатка признана вещественным доказательством в уголовном производстве.

Фото: gp.gov.ua

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