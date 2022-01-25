Минкульт просят оценить приватизацию памятников архитектуры Одесского завода шампанских вин

Культурные и общественные деятели Одессы заявили о намерении отстаивать создание Центра современного искусства и культуры на территории Одесского завода шампанских вин

Об этом знаменитые одесситы заявили в открытом обращении к Фонду государственного имущества Украины, Министерству культуры и информационной политики Украины, Одесскому городскому совету и Облсовету, сообщает РБК-Украина.

Обеспокоенность культурного сообщества города вызвали новости о предстоящем конкурсе по приватизации помещений Одесского завода шампанских вин, инициированного Фондом государственного имущества Украины, запланированного на 1 февраля.

«Полностью понимая стремление государства в лице ФГИ решить вопрос собственности Завода, хотим напомнить всем сторонам процесса, что в комплекс Одесского завода шампанских вин входят известные исторические здания, являющиеся памятниками архитектуры, и создающие охранную зону на территории Завода», - отмечают авторы обращения.

Подписанты напоминают, что на территории Завода уже находится Музей современного искусства Одессы, который в течение 14 лет является одним из самых значительных культурных объектов Украины, и молодежный Центр экспериментального искусства MUSEON.

«В рамках этого культурного пространства, на основании договора аренды, который действителен до 2035 года, строятся пространства для театральных представлений и перформансов, выставок и экспозиций, художественных мастерских и образовательных аудиторий. Но главное – это открытое место для отдыха и культурного досуга всех одесситов и гостей нашего города. Место гордости для Одессы, без которого невозможно будет представить ни один туристический гид или экскурсионный маршрут», - отмечается в тексте.

По словам известных одесситов, инициатива создания в городе крупного культурного объекта объединила вокруг себя многих участников, сторонников и доноров, стремящихся продолжить работу над идеей ревитализации и реновации Завода по определенному ранее плану и сценарию.

«Одесса будет сопротивляться любым попыткам и стремлениям превратить историческое здание и территорию охранной зоны в очередную строительную площадку с целью постройки здесь еще одного бизнес-центра или комплекса элитного жилья. Единственное возможное элитное назначение этого памятника архитектуры – дальнейшее развитие первого культурного хаба на всем украинском Юге и одного из самых больших в Украине», - уверены они.

Известные одесситы обратились в Фонд государственного имущества Украины с призывом внимательно отнестись к каждому участнику будущего конкурса и его целям по отношению к территории Одесского завода шампанских вин.

«Мы поддерживаем позицию Фонда государственного имущества Украины, который включил в обязательные условия выкупа этого объекта выполнение условий действующего до 2035 года договора аренды всего имущественного комплекса и сохранение на территории Завода Музея современного искусства Одессы и других культурных заведений», - добавили они.

Авторы письма обращаются к Министерству культуры и информационной политики Украины, чтобы оно до даты проведения конкурса представило свою оценку касательно перспектив приватизации имущественного комплекса Завода, который включает здания, внесенные в реестр памятников архитектуры.

«Также просим рассмотреть возможность включения проекта по созданию на территории Одесского завода шампанских вин Центра современного искусства и культуры в программу «Большая реставрация», которая будет гарантией сохранения исторического наследия Одессы, реновации и ревитализации имущественного комплекса Завода именно в качестве крупного культурного и художественного центра», – говорится в обращении к руководству Министерства культуры и информационной политики Украины.

Открытое обращение в данный момент подписали Евгений Голубовский, вице-президент ОО "Всемирный клуб одесситов", журналист, писатель, арт-критик, лауреат Почетного награды Одесского городского головы имени Григория Маразли всех степеней, Елена Павлова, общественный деятель, член исполкома Одесского городского совета, член Президентского совета ОО "Всемирный клуб одесситов", Евгений Деменюк, писатель, историк искусства, член Президентского совета ОО "Всемирный клуб одесситов", Александра Ковальчук, и.о. директора Одесского национального художественного музея, Светлана Остапова, директор КУ «Одесский муниципальный музей личных коллекций имени А.В. Блещунова», Михаил Рашковецкий, искусствовед, арт-критик, куратор, член Комитета Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, куратор Одесских биеннале современного искусства, Игорь Поронник, директор Музея Западного и Восточного искусства, Алексей Ботвинов, Народный артист Украины, член Президентского совета ОО "Всемирный клуб одесситов", учредитель Международный музыкальный фестиваль "Odessa Classics", Михаил Рева, Заслуженный художник Украины, скульптор, основатель благотворительного фонда «Будущее» и Детского реабилитационного центра имени Бориса Литвака, Оксана Довгополова, доктор философских наук, профессор кафедры философии Одесского национального университета им. Мечникова, Георгий Делиев, Народний артист Украины, актер, режиссер, художественный руководитель театра «Маски-шоу», Юлия Пивоварова, директор-художественный руководитель Одесского музыкально драматичного театра им. В. Василько, Наталья Эртнова, генеральный продюсер фестиваля Odessa Jazz Fest, Игумения Серафима, настоятельница Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря.