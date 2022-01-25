Хлеб с наценкой более 55%: стало известно, сколько торговля "накручивает" на его стоимости

Официальная наценка на хлеб, озвученная торговыми сетями, не соответствует действительности. На самом деле она значительно выше. Вместо объявленных 10-15 процентов она составляет более 55%.

Более 55 процентов: стало известно, сколько торговля “накручивает“ на стоимости хлеба

О скрытых наценках, которые торговля выставляет на хлеб, рассказал вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Александр Тараненко.

Официальная торговая наценка на хлеб недавно составляла 15%. Теперь, после того, как правительство установило государственное регулирование цен на социальные продукты, ее снизили до 10%. Однако на самом деле наценка торговых сетей намного выше. Ритейлеры ее скрывают под другими названиями, но сущности это не меняет.

"Маркетинговые услуги", "предпродажная подготовка" – за такими малопонятными определениями скрываются "накрутки", которые торговля производит на продаже продовольственных товаров и, в частности, хлеба. Но на самом деле никто толком не может объяснить, что означают эти хитроумные названия. Между тем, размер этих бонусов достигает примерно 26% от стоимости товара.

Более 55 процентов: стало известно, сколько торговля “накручивает“ на стоимости хлеба

"Возьмем прайсовую цену в условных сто единиц. Сеть делает наценку, и цена на полки становится 115. Из 100 производитель отдает 26 в качестве платы за бонусы. Остается около 74, из которых еще от 4 до 8 производителю возвращают в виде нереализованной продукции, это тоже потери производителя. То есть, мы получаем менее 70% от прайсовой цены. Все остальное забирают сети", — объясняет на примере Александр Тараненко.

По словам пекаря, за последние два года в Украине не открылось ни одного нового хлебопекарного предприятия. И это неудивительно. Ведь пекари едва сводят концы с концами. А теперь, из-за сверхвысокой цены на газ, они вообще уже выходят за пределы рентабельности.

В то же время, торговые сети не рискуют ничем. Они принимают готовый товар и продают его. А все убытки за не проданный товар опять-таки несут производители. То есть, почти вся прибыль от реализации хлеба оседает в глубоких карманах ритейлеров, а самим производителям достаются только крохи.

Напомним, в следующем году Украине придется покупать муку для выпечки хлеба за границей. Ведь уже сейчас украинские аграрии продают урожай зерна, который только будет собран в этом году.


Марченко Любов, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Газ в Украине: котельные резко снизили потребление голубого топливаГаз в Украине: котельные резко снизили потребление голубого топлива
Канада предоставит Украине до 120 млн долларов кредита на фоне противостояния с РФКанада предоставит Украине до 120 млн долларов кредита на фоне противостояния с РФ
ФОП третьей группы запретят сотрудничать с другими предприятиямиФОП третьей группы запретят сотрудничать с другими предприятиями
Новая почта запустила услугу по доставке чемодановНовая почта запустила услугу по доставке чемоданов
Зарплата украинцев станет ощутимо меньше из-за налоговой реформыЗарплата украинцев станет ощутимо меньше из-за налоговой реформы
Блок рекламы


Похожие новости
Налог для заробитчан: стало известно, сколько нужно уплатить с доходов, полученных за границейНалог для заробитчан: стало известно, сколько нужно уплатить с доходов, полученных за границей
Аудит Фонда борьбы с covid-19 нашел нарушений в закупке более чем на 35 миллиардовАудит Фонда борьбы с covid-19 нашел нарушений в закупке более чем на 35 миллиардов
ФРС не сможет выпустить цифровой доллар еще несколько лет — глава Silvergate CapitalФРС не сможет выпустить цифровой доллар еще несколько лет — глава Silvergate Capital
Ощадбанк в список не вошел: названы банки, которым наиболее доверяют украинцыОщадбанк в список не вошел: названы банки, которым наиболее доверяют украинцы
"Тысяча за вакцинацию": украинцы уже потратили более 1,3 млрд.гривень"Тысяча за вакцинацию": украинцы уже потратили более 1,3 млрд.гривень
Биткоин, как средство заработка: сколько можно заработать, вкладывая в него ежемесячно по 100 долларовБиткоин, как средство заработка: сколько можно заработать, вкладывая в него ежемесячно по 100 долларов
Налоги для ФОП: сколько нужно будет платить в 2022 годуНалоги для ФОП: сколько нужно будет платить в 2022 году
ФОПы уже зарегистрировали более 200 тысяч кассовых аппаратовФОПы уже зарегистрировали более 200 тысяч кассовых аппаратов
SEC хочет сделать деятельность непубличных компаний более прозрачнойSEC хочет сделать деятельность непубличных компаний более прозрачной
Налог на землю вырос в пять раз: сколько придется платитьНалог на землю вырос в пять раз: сколько придется платить
Последние новости
Подгружаем последние новости