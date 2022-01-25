Хлеб с наценкой более 55%: стало известно, сколько торговля "накручивает" на его стоимости

Официальная наценка на хлеб, озвученная торговыми сетями, не соответствует действительности. На самом деле она значительно выше. Вместо объявленных 10-15 процентов она составляет более 55%.

О скрытых наценках, которые торговля выставляет на хлеб, рассказал вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Александр Тараненко.

Официальная торговая наценка на хлеб недавно составляла 15%. Теперь, после того, как правительство установило государственное регулирование цен на социальные продукты, ее снизили до 10%. Однако на самом деле наценка торговых сетей намного выше. Ритейлеры ее скрывают под другими названиями, но сущности это не меняет.

"Маркетинговые услуги", "предпродажная подготовка" – за такими малопонятными определениями скрываются "накрутки", которые торговля производит на продаже продовольственных товаров и, в частности, хлеба. Но на самом деле никто толком не может объяснить, что означают эти хитроумные названия. Между тем, размер этих бонусов достигает примерно 26% от стоимости товара.

"Возьмем прайсовую цену в условных сто единиц. Сеть делает наценку, и цена на полки становится 115. Из 100 производитель отдает 26 в качестве платы за бонусы. Остается около 74, из которых еще от 4 до 8 производителю возвращают в виде нереализованной продукции, это тоже потери производителя. То есть, мы получаем менее 70% от прайсовой цены. Все остальное забирают сети", — объясняет на примере Александр Тараненко.

По словам пекаря, за последние два года в Украине не открылось ни одного нового хлебопекарного предприятия. И это неудивительно. Ведь пекари едва сводят концы с концами. А теперь, из-за сверхвысокой цены на газ, они вообще уже выходят за пределы рентабельности.

В то же время, торговые сети не рискуют ничем. Они принимают готовый товар и продают его. А все убытки за не проданный товар опять-таки несут производители. То есть, почти вся прибыль от реализации хлеба оседает в глубоких карманах ритейлеров, а самим производителям достаются только крохи.

Напомним, в следующем году Украине придется покупать муку для выпечки хлеба за границей. Ведь уже сейчас украинские аграрии продают урожай зерна, который только будет собран в этом году.