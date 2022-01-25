Голос предлагает уменьшить налоги на зарплату

Политическая партия «Голос» зарегистрировала пакет законопроектов для реформы налогообложения труда в Украине, которые, в частности, предлагают установить один объединенный налог на доходы физических лиц (НДФЛ) вместо трех существующих зарплатных налогов и одновременно снизить ставку налога с 34% до 20%. Авторами инициативы выступили народные депутаты «Голоса» Ярослав Железняк, Кира Рудык, Инна Совсун, Андрей Осадчук, Леся Василенко, Олег Макаров, Роман Костенко.

Предложенные «Голосом» изменения в Налоговый кодекс предполагают, что с 2023 г. будет только один объединенный налог НДФЛ. Соответственно, громоздкий закон об ЕСВ отменяется, а сборы будут включены в НДФЛ. Ставка НДФЛ будет уменьшаться постепенно в течение четырех лет до 20%.

«Весь прошлый год мы регулярно встречались с бизнес-ассоциациями. Все они высказывали один совет властям: хотите роста экономики, инвестиций, увеличения рабочих мест и благосостояния граждан — уменьшайте налоговую нагрузку на зарплаты. Именно уменьшение налоговой нагрузки позволит поднимать зарплаты или создавать новые рабочие места даже при существующем зарплатном фонде. Объединение налогов уменьшит расход времени и денег на его администрирование — за последние 15 лет 62 страны успешно воспользовались этим механизмом», — заявил Ярослав Железняк.

Изменения в Бюджетный кодекс предполагают, что полученные поступления НДФЛ будут перераспределяться между местными бюджетами и Пенсионным фондом и другими фондами социального страхования.

Законопроект «Голоса» позволит каждому украинцу, работающему официально, получить дополнительно по меньшей мере 20% зарплаты в кармане, а сумму уплаченных налогов уменьшить более чем в полтора раза. Например, сейчас при средней зарплате в 14 000 грн. работник отдает 5 810 грн. налогов и получает на руки 11 270 грн. После уменьшения налоговой нагрузки сумма налогов уменьшится до 3416 грн., а у работника останется 13 664 грн. зарплаты, которые он сможет потратить на собственные нужды, пояснила депутат «Голоса» Кира Рудык.

«По оценкам экспертов, только в прошлом году украинцы получали около 300 млрд. грн. «в конвертах». Легкие налоги – это возможность для людей легально работать, зарабатывать достойную зарплату и чувствовать себя защищенными. Это ресурс для предприятий, увеличивать зарплаты и создавать новые рабочие места.

Единственный компенсатор, который может быть у настоящей налоговой реформы, — это рост экономики. Все остальное – это только игра в наперстки с бизнесом и перераспределение налогов. Поэтому «Голос» предлагает настоящую реформу налогообложения зарплат, которую действительно можно будет почувствовать в кошельке, и увидеть в предложениях на сайтах поиска работы», — отметила Рудык.

Кроме того, законопроект «Голоса» предусматривает дополнительные бонусы для налогоплательщиков — информирование граждан о суммах уплаченного НДФЛ в «Дии» и расширение права получить налоговую скидку и вернуть часть уплаченного НДФЛ для тех, кто арендует квартиру, содержит двух и более детей или родителей старше 80 лет.