Биткоин потерял половину цены за два месяца: что советуют инвесторам

Вопреки прогнозам, сулившим биткоину долгий и счастливый рост в конце 2021 года и в начале 2022, стоимость главной криптовалюты падает уже два месяца подряд. Причем, падает в ускоренном темпе. С ноября стоимость биткоина упала с 69 тысяч долларов до сегодняшних 33 тысяч, то есть, более чем вдвое.

На фоне такого стремительного падения стоимости биткоина, эксперты дают разные прогнозы касательно дальнейшей судьбы главной криптовалюты. Одни говорят, что биткоин может упасть до 20 тысяч, ели не сумеет удержаться на отметке чуть выше 30 тысяч. Другие предполагают, что он уже достиг локального дна, и ему только осталось хорошенько оттолкнуться, чтобы начать новый этап роста.

По словам руководителя отдела цифровых активов инвестиционной компании VanEck Габора Гурбакса, сейчас среди инвесторов, вложивших в биткоин немалые деньги, царит паника. Большинство из них несут потери. Гурбакс считает, что таких около 70% от общей численности тех, кто инвестировал деньги в биткоин.

Остальные 30% вложили в него деньги, еще когда его цена была гораздо ниже 20 тысяч. Поэтому и них пока нет причин для паники. Они, хоть и потеряли половину своих денег, но все же до сих пор остаются в выигрыше.

А вот те 70%, которые вошли в рынок при гораздо более высокой стоимости криптовалюты (выше 30 тысяч), уже терпят убытки. И самое главное – пребывают в неведении, что будет с биткоином дальше.

По словам эксперта, Индекс страха и жадности (Fear and Greed Index) биткоина, который оценивается в числах от 0 до 100, сейчас держится на отметке 13. Это говорит об экстремальном страхе инвесторов, которые боятся потерять свои кровные (чем ниже этот индекс, тем крепче страх, - авт.).

При таком низком Индексе страха и жадности, единственный выход – оживление рынка, то есть, скупка активов. Как только начнется активная скупка биткоинов, капитализация рынка вырастет, и биткоин опять начнет расти. Вместе с ним будет расти Индекс страха и жадности. Достигнув 50-ти, страх передаст эстафету жадности. И тогда инвесторы начнут продавать свои активы, стремясь зафиксировать полученную прибыль.

Многие путают время для покупки и продажи криптовалюты

Многие неопытные инвесторы поступают с точностью до наоборот, говорит эксперт. Они начинают лихорадочно сбывать криптовалюту, когда та падает в цене, теряя при этом деньги. А когда биткоин дорожает, многие стремятся его приобрести, не понимая, что он подходит к своему пику, за которым опять начнется падение.

Таким образом, несмотря на тихую панику, владельцам цифровых кошельков, сейчас нужно взять себя в руки и не делать резких движений. А можно еще и прикупить немного цифровых денежек. Пока они дешевые. И ждать. Ждать, пока страх не сменится жадностью.

Напомним, аналитики из швейцарского банка предсказывают биткоину в 2022 году взлет до 75 тысяч долларов.