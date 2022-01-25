Украинцы, сделавшие бустерную прививку, получат еще по 500 гривень, - Зеленский

Граждане Украины, сделавшие третью, бустерную прививку от коронавируса, получат в качестве поощрения от государства еще по 500 гривень.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении по итогам заседания СНБО.

Он подчеркнул, что люди, получившие прививку, переносят ковид легче.

"В медучреждениях заняты только 28% койкомест. То есть более 2/3 коек свободны", - сказал президент.

Он отметил, что Украина продолжает работать над повышением темпов вакцинации.

"Есть понимание, что иммунитет растет после каждой последующей дозы вакцины. А стратегия бустеризации уже стала единственным стандартом для всех развитых вакцин. Бустеризация – это бустерная доза, третья доза. И в рамках программы "Поддержка" будет добавлено еще 500 гривень плюс для тех граждан Украины, которые получат третью бустерную дозу прививки", - сказал Зеленский.

Напомним, Министерство здравоохранения в начале января решило начать бустерную вакцинацию всего взрослого населения. Минздрав рекомендует сделать бустер через 6-9 месяцев после получения второй прививки от COVID-19.

Третий укол делают мРНК-вакцинами (Moderna или Pfizer), а при их отсутствии – любой другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.

Тем, кто получил первые две прививки вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech, рекомендуется также вводить бустерную дозу вакциной Pfizer.

Новый сертификат COVID после бустерной дозы будет действовать 270 суток с даты ее введения. Его можно будет сгенерировать в Дии ориентировочно в конце января 2022 года. К тому времени будет действовать сертификат за предварительную полную вакцинацию.