Сальвадор купил биткоинов на $15 млн на фоне резкого падения курса криптовалюты

По словам президента Сальвадора Найиба Букеле (Nayib Bukele), власти страны приобрели 410 биткоинов на сумму $15 миллионов, воспользовавшись падением стоимости криптовалюты. «Сальвадор только что купил 410 биткоинов всего за $15 миллионов», — написал Букеле в минувшую пятницу. Он заявил, что «некоторые ребята продают биткоины очень дёшево».

Сальвадор купил биткоинов на $15 млн на фоне резкого падения курса криптовалюты

Найиб Букеле. Источник изображения: Marvin Recinos/AFP via Getty Images

Сальвадор в прошлом году стал первой в мире страной, принявшей биткоин в качестве законного платёжного средства. Президент этой страны упомянул о резком снижении курсов криптовалют, которое сильно ударило по рынку цифровых денег в январе, заявив, что не упустил возможности воспользоваться моментом.

Напомним, что биткоин упал на 32 % за последний месяц. На сегодняшний лень стоимость криптовалюты снизилась более чем в два раза по сравнению с историческим максимумом в $69 тысяч в ноябре прошлого года. Биткоин начал дешеветь на фоне общего снижения интереса инвесторов к рисковым активам. Криптовалюта продолжила терять в цене после заявления Букеле, и на данный момент за один биткоин просят около $34 000.

Сальвадор купил биткоинов на млн на фоне резкого падения курса криптовалюты

Источник изображения: Google

По данным CoinDesk, после покупки 410 биткоинов в пятницу у Сальвадора было более 1500 биткоинов. В этом году страна планирует выпустить десятилетнюю биткоин-облигацию на $1 миллиард. Президент страны является известным энтузиастом криптовалют и уже не впервые приобретает криптовалюту в момент падения курса. В ноябре 2021 года он купил 100 биткоинов, когда цена токена просела на 7,7 %.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Канада предоставит Украине до 120 млн долларов кредита на фоне противостояния с РФКанада предоставит Украине до 120 млн долларов кредита на фоне противостояния с РФ
ФОП третьей группы запретят сотрудничать с другими предприятиямиФОП третьей группы запретят сотрудничать с другими предприятиями
Новая почта запустила услугу по доставке чемодановНовая почта запустила услугу по доставке чемоданов
Зарплаты IT-специалистов в Украине вырослиЗарплаты IT-специалистов в Украине выросли
Легализация: Украинцы начали уезжать в Польшу на заработкиЛегализация: Украинцы начали уезжать в Польшу на заработки
Блок рекламы


Похожие новости
Евросоюз предоставит Украине 1,2 млрд евро на фоне роSSийской угрозыЕвросоюз предоставит Украине 1,2 млрд евро на фоне роSSийской угрозы
Канада предоставит Украине до 120 млн долларов кредита на фоне противостояния с РФКанада предоставит Украине до 120 млн долларов кредита на фоне противостояния с РФ
Украинский институт книги закупил 330 тыс. книг для библиотекУкраинский институт книги закупил 330 тыс. книг для библиотек
Moody’s раскритиковало операции правительства Сальвадора с биткоиномMoody’s раскритиковало операции правительства Сальвадора с биткоином
Стоимость биткоина пересекла $51 тыс. после резкого роста в преддверии праздниковСтоимость биткоина пересекла $51 тыс. после резкого роста в преддверии праздников
Биржа Стамбула за один час дважды остановила торги из-за резкого падения лирыБиржа Стамбула за один час дважды остановила торги из-за резкого падения лиры
90% всех биткоинов уже добыли: остальные будут майнить еще 100 лет90% всех биткоинов уже добыли: остальные будут майнить еще 100 лет
Укрзализныця закупила у частной фирмы унитазы для вагонов по 300 тысяч гривенУкрзализныця закупила у частной фирмы унитазы для вагонов по 300 тысяч гривен
Словацкая компания Nafta International купила газовое месторождение на ЗакарпатьеСловацкая компания Nafta International купила газовое месторождение на Закарпатье
Компания с орбиты Коломойского закупила у "Энергоатома" дешевую электроэнергию для завода, где обустроена криптоферма - "Схемы"Компания с орбиты Коломойского закупила у "Энергоатома" дешевую электроэнергию для завода, где обустроена криптоферма - "Схемы"
Последние новости
Подгружаем последние новости