Сальвадор купил биткоинов на $15 млн на фоне резкого падения курса криптовалюты

По словам президента Сальвадора Найиба Букеле (Nayib Bukele), власти страны приобрели 410 биткоинов на сумму $15 миллионов, воспользовавшись падением стоимости криптовалюты. «Сальвадор только что купил 410 биткоинов всего за $15 миллионов», — написал Букеле в минувшую пятницу. Он заявил, что «некоторые ребята продают биткоины очень дёшево».

Найиб Букеле. Источник изображения: Marvin Recinos/AFP via Getty Images

Сальвадор в прошлом году стал первой в мире страной, принявшей биткоин в качестве законного платёжного средства. Президент этой страны упомянул о резком снижении курсов криптовалют, которое сильно ударило по рынку цифровых денег в январе, заявив, что не упустил возможности воспользоваться моментом.

Напомним, что биткоин упал на 32 % за последний месяц. На сегодняшний лень стоимость криптовалюты снизилась более чем в два раза по сравнению с историческим максимумом в $69 тысяч в ноябре прошлого года. Биткоин начал дешеветь на фоне общего снижения интереса инвесторов к рисковым активам. Криптовалюта продолжила терять в цене после заявления Букеле, и на данный момент за один биткоин просят около $34 000.

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По данным CoinDesk, после покупки 410 биткоинов в пятницу у Сальвадора было более 1500 биткоинов. В этом году страна планирует выпустить десятилетнюю биткоин-облигацию на $1 миллиард. Президент страны является известным энтузиастом криптовалют и уже не впервые приобретает криптовалюту в момент падения курса. В ноябре 2021 года он купил 100 биткоинов, когда цена токена просела на 7,7 %.



