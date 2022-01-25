Газ в Украине: котельные резко снизили потребление голубого топлива

В Украине сократилось потребление газа во всех сферах. Однако наиболее сократили объемы его потребления предприятия тепловой коммунальной энергетики. Они стали сжигать на четверть меньше газа, чем ранее. Украинцы покупают газ в меньших объемах, нежели это было в предыдущие годы.

Данные приведены за 2021 год, однако в наступившем году тенденция к уменьшению потребления газа не только сохранилась, но и стала еще более ощутимой.

За прошлый год украинцы сократили потребление газа почти на 7%. За год страна в общем израсходовала 26,788 млрд кубометров голубого топлива. Более всего снизили расход газа производители тепла. Предприятия тепловой коммунальной энергетики (ТКЭ) стали потреблять этого ресурса на 24% меньше. Вообще, доля предприятий ТКЭ в общем потреблении газа Украиной составляет 23,5%.

Наибольший удельный вес в структуре потребления газа составляют промышленность, а также бюджетные организации и другие небытовые потребители. На их долю пришлось в прошлом году 44,6% от общего потребления. Этот сектор сократил расходы газа только на 3%.

При этом бытовые потребители, которые расходуют почти треть от общего объема газа, наоборот, сожгли в прошлом году на 5% больше голубого топлива, чем в 2020.

В этом году тенденция к сокращению потребления газа усугубилась. Статистики пока нет, однако предприятия ТКЭ, как могут, сокращают расход этого энергоресурса из-за космических цен на газ. Правда, им выделяют для отопления бытового сектора газ по фиксированной цене. Однако квоты на дешевый газ слишком низкие для того, чтобы нормально обеспечить теплом всех жителей многоквартирных домов.

Поэтому украинцы уже ощутили бодрящую температуру в своих жилищах, а к концу отопительного сезона это станет еще заметнее, ибо в стране ожидается большой дефицит газа, а купить его негде и не на что.

Напомним, Нафтогаз объявил о переводе своих ТЭЦ на отопление соломой и щепой. Это лишний раз подтверждает, что с газом в стране есть проблемы.