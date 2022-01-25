Угроз функционированию национальной экономики нет, кроме дезинформации – Шмыгаль

Глава правительства заявил об одном из самых высоких уровней золотовалютных запасов.

Угроз функционированию национальной экономики нет, кроме дезинформации – Шмыгаль
Фото: Depositphotos/OleksandrKliuiko

Угроз функционированию национальной экономики нет, кроме дезинформации и других дестабилизирующих факторов.

Об этом после заседания СНБО сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он заявил об одном из самых высоких уровней золотовалютных запасов – 30 млрд и более 100 млн долларов. Это, по его словам, позволяет держать курс стабильным в валютном коридоре.

Шмыгаль напомнил, что бюджет-2021 был выполнен полностью, показатель экспорта-импорта также возрос. Более 55 млрд гривень есть на Государственном казначейском счете, основные платежи приходятся на сентябрь. Помесячное введение внешних выплат является умеренным – менее миллиарда в месяц. Рисков невыплат нет.

Премьер добавил, что все повышения социальных выплат и зарплат будут происходить по графику, а в феврале ожидают очередную миссию МВФ. Тарифы на электроэнергию и газ пока остаются неизменными.

"Тарифы на тепло и горячую воду не будут повышаться до конца сезона. Ключевой месседж – не паниковать", – подчеркнул Денис Шмыгаль.

Секретарь СНБО Алексей Данилов после сегодняшнего заседания заявил, что ситуация с безопасностью в Украине абсолютно контролируема, в текущих событиях нет ничего нового. Данилов подчеркнул, что нужно спокойно анализировать события, страну никто никому отдавать не собирается.

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