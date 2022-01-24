Суд наложил арест на 200-летнюю усадьбу в Киеве, на месте которой планируется построить ТРЦ

Северный апелляционный хозяйственный суд наложил арест на усадьбу Дмитриева по улице Хорива, 2, в Киеве . 200-летнему зданию с охранным статусом грозит демонтаж из-за планов одного из застройщиков построить на месте усадьбы торгово-развлекательный центр.

Фото: Прокуратура города Киева Усадьба Дмитриева

О решении суда сообщил журналист Михаил Погребиский.

"Судебная коллегия во главе с судьей Майданевичем удовлетворила ходатайство прокуратуры об обеспечении иска ("арест") в судебном деле по памятнику архитектуры на Хорива, 2. Т.е. запретила совершать какие-либо действия с историческим зданием до окончательного решения в судебном деле по существу, что делает невозможным продажу или разрушение здания - по крайней мере временно", - написал он в фейсбуке.

Напомним, 19 ноября 2021 года столичная прокуратура отсудила у коммерческой структуры усадьбу Дмитриева, расположенную в Подольском районе. Хозяйственный суд отменил незаконную регистрацию за коммерческой структурой права собственности на 8 зданий по ул. Хорива, три из которых являются памятками истории и архитектуры местного значения.

Фото: Карта Реновации Усадьба Дмитриева

Усадьба Дмитриева состоит из 5 построек, которые были возведены в 1830-1910 годах. Один из домов является сооружением эпохи классицизма. Владелец зданий, ЧП "Ландыш-Недвижимость", судился за исключение сооружений из Реестра памятников. По данным "Карты Реновации", на месте исторического памятника хотели построить торговый центр.

Участок и построенные на нем сооружения в 1800-1900 годах успели сменить нескольких владельцев, именем одного из которых – воронежского мещанина Дмитриева – условно и называют комплекс.