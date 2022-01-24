Суд наложил арест на 200-летнюю усадьбу в Киеве, на месте которой планируется построить ТРЦ

Несмотря на охранный статус, усадьбе Дмитриева грозит демонтаж.

Северный апелляционный хозяйственный суд наложил арест на усадьбу Дмитриева по улице Хорива, 2, в Киеве. 200-летнему зданию с охранным статусом грозит демонтаж из-за планов одного из застройщиков построить на месте усадьбы торгово-развлекательный центр.

Усадьба Дмитриева
Фото: Прокуратура города Киева
Усадьба Дмитриева

О решении суда сообщил журналист Михаил Погребиский.

"Судебная коллегия во главе с судьей Майданевичем удовлетворила ходатайство прокуратуры об обеспечении иска ("арест") в судебном деле по памятнику архитектуры на Хорива, 2. Т.е. запретила совершать какие-либо действия с историческим зданием до окончательного решения в судебном деле по существу, что делает невозможным продажу или разрушение здания - по крайней мере временно", - написал он в фейсбуке.

Напомним, 19 ноября 2021 года столичная прокуратура отсудила у коммерческой структуры усадьбу Дмитриева, расположенную в Подольском районе. Хозяйственный суд отменил незаконную регистрацию за коммерческой структурой права собственности на 8 зданий по ул. Хорива, три из которых являются памятками истории и архитектуры местного значения.

Усадьба Дмитриева
Фото: Карта Реновации
Усадьба Дмитриева

Усадьба Дмитриева состоит из 5 построек, которые были возведены в 1830-1910 годах. Один из домов является сооружением эпохи классицизма. Владелец зданий, ЧП "Ландыш-Недвижимость", судился за исключение сооружений из Реестра памятников. По данным "Карты Реновации", на месте исторического памятника хотели построить торговый центр.

Участок и построенные на нем сооружения в 1800-1900 годах успели сменить нескольких владельцев, именем одного из которых – воронежского мещанина Дмитриева – условно и называют комплекс.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Канада предоставит Украине до 120 млн долларов кредита на фоне противостояния с РФКанада предоставит Украине до 120 млн долларов кредита на фоне противостояния с РФ
ФОП третьей группы запретят сотрудничать с другими предприятиямиФОП третьей группы запретят сотрудничать с другими предприятиями
Новая почта запустила услугу по доставке чемодановНовая почта запустила услугу по доставке чемоданов
Зарплаты IT-специалистов в Украине вырослиЗарплаты IT-специалистов в Украине выросли
Brent подорожала до $86,23 за баррельBrent подорожала до $86,23 за баррель
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве продавщица ювелирного магазина за полгода похитила украшений на 200 тысяч гривенВ Киеве продавщица ювелирного магазина за полгода похитила украшений на 200 тысяч гривен
В Киеве закрывается известный букинистический магазин на Лютеранской, работавший с 2001 годаВ Киеве закрывается известный букинистический магазин на Лютеранской, работавший с 2001 года
В Киеве на Печерске пытались демонтировать ограждение на незаконной застройкеВ Киеве на Печерске пытались демонтировать ограждение на незаконной застройке
ГБР сообщило об аресте 100% акций завода "Большевик"ГБР сообщило об аресте 100% акций завода "Большевик"
В Киеве повалили строительный забор на склоне возле НСК "Олимпийский"В Киеве повалили строительный забор на склоне возле НСК "Олимпийский"
Памятник архитектуры возле Майдана Незалежности в Киеве продали на аукционе за 47 млн гривенПамятник архитектуры возле Майдана Незалежности в Киеве продали на аукционе за 47 млн гривен
Озеро Качине в Киеве собираются застроить тремя высотками, чтобы "создать оазу"Озеро Качине в Киеве собираются застроить тремя высотками, чтобы "создать оазу"
ДТЭК отказался от планового ремонта электросетей в Киеве и области на зимние праздникиДТЭК отказался от планового ремонта электросетей в Киеве и области на зимние праздники
В Киеве демонтировали "царь-МАФ" площадью более 500 квадратных метровВ Киеве демонтировали "царь-МАФ" площадью более 500 квадратных метров
Цены на живые елки в Киеве: столичная власть озвучила стоимость новогодних деревьевЦены на живые елки в Киеве: столичная власть озвучила стоимость новогодних деревьев
Последние новости
Подгружаем последние новости