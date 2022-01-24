Укпочта обнародовала тарифы на доставку, которые могут нанести удар по Новой Почте

Укрпочта обнародовала новые тарифы на доставку, которые будут актуальны в 2022 году. Эксперты считают, что эти тарифы значительно привлекательнее тех, что действуют у другого мощного почтового оператора – Новой почты. Следовательно, они могут нанести удар по конкуренту.

Новые тарифы особенно понравятся тем, кому приходится отправлять много документов.

Для того чтобы совершить почтовую отправку, клиенту всего лишь нужно заполнить специальную форму, в которой следует указать свои контактные данные.

в пределах области, документы, отправленные экспресс-доставкой, придут через два дня, между областями – через четыре;

стоимость услуги фиксированная – 35 гривен, она включает в себя и стоимость конверта;

вес письма должен быть до 1 кг;

при потере письма клиенту оплачивается страховая компенсация в размере 500 гривен;

письмо можно оформить онлайн в приложении;

клиента оперативно оповещают обо всех изменениях статуса доставки с помощью SMS или в Viber.

Укрпочта предлагает следующие условия при пересылке документов:

Всем клиентам предоставят информацию о вручении отправки, а также об обратной и курьерской доставке. В каждое письмо будет вложено описание.

Напомним, компания Укрпочта установила в Украине более 4 тысяч терминалов с платежной системой POS.