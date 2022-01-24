Новый мэр Нью-Йорка получил свою первую зарплату в криптовалюте

Новый мэр Нью-Йорка получил свою первую зарплату в криптовалюте

Даже на фоне существенного снижения котировок криптовалют новый мэр Нью-Йорка Эрик Адамс (Eric Adams) не отказался от планов получить три первые зарплаты в биткоинах и криптовалюте Ethereum. Обе по-прежнему демонстрируют отрицательную динамику, а капитализация мирового рынка криптовалют уже упала ниже $2 трлн.

Источник изображения: Pexels / pixabay.com

Первая зарплата господина Адамса действительно была переведена в биткоины и Ethereum на криптобирже Coinbase. По данным New York Post, жалование чиновнику выплачивается еженедельно, а его размер составляет около $5900. Мэр не уточнил, в каких долях его деньги были распределены между двумя крупнейшими криптовалютами, но если цифровые активы продолжат дешеветь, его зарплата может снизиться.

О своём намерении получить три первые зарплаты в биткоинах господин Адамс сообщил в прошлом ноябре — как раз тогда, когда крупнейшая криптовалюта подорожала до рекордного значения. Решение он принял после публичной переписки в твиттере со своим коллегой из Майами Фрэнсисом Суаресом (Francis Suarez), пообещавшим получить свою первую зарплату в биткоинах. Адамс решил поднять ставки и пообещал получить в таком формате три первых выплаты — жест символизирует его намерение превратить Нью-Йорк в «криптовалютный центр».

Мэр крупнейшего города США оказался не единственной американской знаменитостью, решившей получать зарплату в криптовалюте. Аналогичное решение приняли игроки Национальной футбольной лиги Аарон Роджерс (Aaron Rodgers), Том Брэди (Tom Brady) и Оделл Бекхэм-младший (Odell Beckham Jr.). И они пострадали от криптовалютного кризиса сильнее, чем Эрик Адамс, поскольку начали переводить свои зарплаты в криптовалюты, частично или полностью, минувшей осенью, когда цифровые активы были на подъёме.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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