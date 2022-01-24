Зарплата украинцев станет ощутимо меньше из-за налоговой реформы
Зарплата украинцев может стать ощутимо меньше из-за налоговой реформы. В частности, объединение трех отдельных налогов в один и его снижение, предусмотренное этой реформой, может привести к обратному результату. Зарплата работников не возрастет, как обещают авторы реформы, а, наоборот, уменьшиться.
Такие подводные камни обнаружила в налоговой реформе бухгалтер-экспертка аутсорсинговой компании Accountor Татьяна Шеремет.
Власти намерены объединить три налога, которые сейчас платятся с зарплаты работников: налог на доходы физических лиц (НДФЛ), военный сбор и единый соцвзнос. Сейчас их размеры таковы: НДФЛ – 18%, военный сбор – 1,5% и единый соцвзнос – 22%. В итоге выходит 41,5% от заработка.
После объединения этот налог хотят снизить до 30%, а затем постепенно снизить его еще на 5% - до 25%. Вроде получается безоговорочная экономия зарплаты. Однако Татьяна Шеремет говорит, что все зависит от того, что будет выбрано за базу налогообложения.
Однако если работника обяжут полностью платить этот налог самому, из начисленной ему зарплаты, то ему придется отдать вместо 19,5% зарплаты аж 30%.
"Если объединять все в один налог, то кто будет его плательщиком? Если сотрудник, то это увеличит налоговую нагрузку на население. Не приведет ли это к еще большей "тенизации", ведь не каждый работник будет иметь возможность платить треть заработной платы в бюджет?", - говорит бухгалтер.
А если все налоговые расходы лягут на плечи работодателя, то в этом также нет ничего хорошего. Ему придется увеличивать фонд зарплаты, а в нынешних условиях это не каждому по плечу.
Впрочем, есть в такой реформе и неоспоримые преимущества, говорит эксперт. В частности, это – упрощение администрирования налогов и ведения бухгалтерской отчетности. Но, прежде чем что-либо внедрять, нужно тщательно обдумать механизм налогообложения, чтобы люди не потеряли в зарплатах, и работодатели не оказались в убытке.
Напомним, в Украине вступили в действие новые правила. Фискалы смогут изымать неуплаченные налоги без иска в суд и судебного решения.