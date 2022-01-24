Зарплата украинцев станет ощутимо меньше из-за налоговой реформы

Зарплата украинцев может стать ощутимо меньше из-за налоговой реформы. В частности, объединение трех отдельных налогов в один и его снижение, предусмотренное этой реформой, может привести к обратному результату. Зарплата работников не возрастет, как обещают авторы реформы, а, наоборот, уменьшиться.

Такие подводные камни обнаружила в налоговой реформе бухгалтер-экспертка аутсорсинговой компании Accountor Татьяна Шеремет.

Власти намерены объединить три налога, которые сейчас платятся с зарплаты работников: налог на доходы физических лиц (НДФЛ), военный сбор и единый соцвзнос. Сейчас их размеры таковы: НДФЛ – 18%, военный сбор – 1,5% и единый соцвзнос – 22%. В итоге выходит 41,5% от заработка.

После объединения этот налог хотят снизить до 30%, а затем постепенно снизить его еще на 5% - до 25%. Вроде получается безоговорочная экономия зарплаты. Однако Татьяна Шеремет говорит, что все зависит от того, что будет выбрано за базу налогообложения.

Ведь по действующей ныне системе налогообложения эти три налога по-братски делят между собой работодатель и наемный работник. Работодатель платит из зарплаты, начисленной работнику, единый соцвзнос еще до того, как это начисление будет произведено. То есть, работнику начисляют зарплату уже с отчисленным из нее соцвзносом. А далее уже с его зарплаты берут НДФЛ и сбор.

Однако если работника обяжут полностью платить этот налог самому, из начисленной ему зарплаты, то ему придется отдать вместо 19,5% зарплаты аж 30%.

"Если объединять все в один налог, то кто будет его плательщиком? Если сотрудник, то это увеличит налоговую нагрузку на население. Не приведет ли это к еще большей "тенизации", ведь не каждый работник будет иметь возможность платить треть заработной платы в бюджет?", - говорит бухгалтер.

А если все налоговые расходы лягут на плечи работодателя, то в этом также нет ничего хорошего. Ему придется увеличивать фонд зарплаты, а в нынешних условиях это не каждому по плечу.

Впрочем, есть в такой реформе и неоспоримые преимущества, говорит эксперт. В частности, это – упрощение администрирования налогов и ведения бухгалтерской отчетности. Но, прежде чем что-либо внедрять, нужно тщательно обдумать механизм налогообложения, чтобы люди не потеряли в зарплатах, и работодатели не оказались в убытке.

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