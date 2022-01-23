Налог для заробитчан: стало известно, сколько нужно уплатить с доходов, полученных за границей

В Украине предусмотрен налог для заробитчан с доходов, которые получены ими за границей. Он платится по итогам года вместе с налогами от доходов, полученных в Украине.

Стало известно, какой предусмотрен налог для заробитчан с доходов, полученных ими за границей

Об особенностях налогообложения заробитчан рассказали в Государственной налоговой службе.

Такой налог на доход физических лиц составляет 18%.

Он платится со всего дохода, полученного за границей, если у заробитчанина нет документов, подтверждающих, что он платил налоги во время работы за рубежом.

Если же у него есть подтверждающие документы об уплате налогов за границей, то в таком случае размер годового налога можно уменьшить на ту сумму налогов, которые он заплатил за границей. Правда, при этом у нашей страны должно быть соглашение об уплате налогов со страной, где он работал.

Стало известно, какой предусмотрен налог для заробитчан с доходов, полученных ими за границей

Если же у заробитчанина на момент уплаты налогов нет соответствующих документов из-за границы, то он должен обратиться в налоговую службу с заявлением о переносе срока уплаты налогов на год.

Некоторые налоги, уплаченные заробитчанами за границей, не учитываются в сумме годового налогового обязательства и не вычитаются из налога, который они должны уплатить.

К таким оносятся:

  • налоги на капитал (прирост капитала) и налоги на имущество;
  • почтовые налоги;
  • налоги на реализацию (продажу);
  • другие косвенные налоги независимо от того, относятся ли они к категории подоходных налогов или считаются отдельными налогами согласно законодательству иностранных государств.

Напомним, в Украине вступили в действие новые правила: неуплаченные налоги будут взиматься без обращения в суд.


Марченко Любов, Тудей

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