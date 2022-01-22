Налоги, не уплаченные в срок, будут взиматься фискалами без судебного решения

В Украине вступили в действие законодательные изменения, позволяющие сотрудникам ГНС взимать налоги, не уплаченные вовремя, без обращения в суд и, соответственно, без судебного решения. Для взыскания средств будет достаточно решение руководителя контролирующего органа или его заместителя.

В Украине вступили в действие новые правила: неуплаченные налоги будут взиматься без судебного решения

Об этом напомнили налогоплательщикам на официальном сайте одного из областных управлений ГНС. В информации также дали разъяснения, в каких случаях налоги могут быть взысканы таким образом.

Такое взыскание применимо к тем налогам, которые были самостоятельно задекларированы, но по какой-то причине не уплачены должником.

В Украине вступили в действие новые правила: неуплаченные налоги будут взиматься без судебного решения

Решения по взысканию средств без обращения в суд могут принять в следующих случаях:

  • если должник сам задекларировал налоги, которые он должен уплатить, но почему-то не уплатил. Причем ограничений по суммам нет: сколько было задекларировано, столько и может быть взыскано в счет погашения долга;
  • если прошло не менее 90 дней от даты, на которую налоги должны быть уплачены;
  • если должником не были переплачены государству средства при предварительных расчетах, и государство не должно ему денег. Или, если государство не должно возместить ему налог на добавленную стоимость. В том случае, если государство также задолжало какую-то сумму налогоплательщику, эту сумму сравнивают с суммой его налогового долга. Если налоговый долг больше, то взимают разницу между его величиной и суммой того, что задолжало налогоплательщику государство.

При этом следует помнить, что без обращения в суд могут взиматься только налоги, которые должник задекларировал самостоятельно. Что касается сумм, доначисленных в результате проверок, то для их взыскания по-прежнему требуется решение суда.

Напомним, в Украине изменились налоги для ФЛП. В 2022 году им придется платить более крупные суммы в связи с повышением прожиточного минимума и минимальной зарплаты.


Марченко Любов, Тудей

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