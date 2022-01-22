ФОП третьей группы запретят сотрудничать с другими предприятиями
В Украине готовятся новые перемены в работе предпринимателей. В частности, ФОПам третьей группы намерены запретить работать на другие компании.
Такие законодательные изменения анонсировал председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.
Власти намерены бороться с так называемыми "зарплатными ФОПами", говорит Гетманцев. Ведь в Украине есть немало предпринимателей-юридических лиц, которые, чтобы не платить налоги за своих работников, фактически не берут их на работу, а оформляют с ними трудовое соглашение как с ФОП.
Разница состоит в том, что за наемного работника предприятие должно в полном объеме платить все налоги: 22% ЕСВ, 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора. А вот за ФОП тот, кто его нанимает, вообще ночного не платит в бюджет. А налоги платит он за себя сам. Однако в этом случае ФОП третьей группы по единому налогу платят ЕСВ и единый налог в размере 5% от дохода.
"Сузить возможность для сотрудничества ФОП на третьей группе с юрлицами для предоставления услуг. Вы понимаете, о чем я сейчас говорю. Речь идет о тех, кто не хочет платить налоги с зарплаты и оформляет своих сотрудников в качестве зарплатных ФОП. Это все реформа налогообложения доходов. Снижаем ставку, однако заставляем платить всех", – объяснил Гетманцев.
Кроме того, в профильном комитете предлагают и другие налоговые новации:
- объединить три обязательных платежа (единый соцвзнос, налог на доходы физлиц и военный сбор) в единый налог и снизить его ставку с 37% до 30%;
- с каждым следующим годом снижать единую ставку НДФЛ на 1%, пока не будет достигнута суммарная ставка 25% (т.е. такое поэтапное снижение рассчитано на пять лет);
- предоставить возможность физическим лицам и ФОПам уплачивать 5%-ный налог за дополнительный доход по двадцати видам деятельности;
- ввести семейное декларирование и налогообложение;
- ввести налог на выведенный капитал как опцию для среднего бизнеса с оборотом до 200 млн. гривен (здесь намерены воспользоваться польской моделью).
Напомним, стало известно, какие суммы налогов придется платить ФЛПам в 2022 году.