ФОП третьей группы запретят сотрудничать с другими предприятиями

В Украине готовятся новые перемены в работе предпринимателей. В частности, ФОПам третьей группы намерены запретить работать на другие компании.

Такие законодательные изменения анонсировал председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Власти намерены бороться с так называемыми "зарплатными ФОПами", говорит Гетманцев. Ведь в Украине есть немало предпринимателей-юридических лиц, которые, чтобы не платить налоги за своих работников, фактически не берут их на работу, а оформляют с ними трудовое соглашение как с ФОП.

Разница состоит в том, что за наемного работника предприятие должно в полном объеме платить все налоги: 22% ЕСВ, 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора. А вот за ФОП тот, кто его нанимает, вообще ночного не платит в бюджет. А налоги платит он за себя сам. Однако в этом случае ФОП третьей группы по единому налогу платят ЕСВ и единый налог в размере 5% от дохода.

"Сузить возможность для сотрудничества ФОП на третьей группе с юрлицами для предоставления услуг. Вы понимаете, о чем я сейчас говорю. Речь идет о тех, кто не хочет платить налоги с зарплаты и оформляет своих сотрудников в качестве зарплатных ФОП. Это все реформа налогообложения доходов. Снижаем ставку, однако заставляем платить всех", – объяснил Гетманцев.

Кроме того, в профильном комитете предлагают и другие налоговые новации:

объединить три обязательных платежа (единый соцвзнос, налог на доходы физлиц и военный сбор) в единый налог и снизить его ставку с 37% до 30%;

с каждым следующим годом снижать единую ставку НДФЛ на 1%, пока не будет достигнута суммарная ставка 25% (т.е. такое поэтапное снижение рассчитано на пять лет);

предоставить возможность физическим лицам и ФОПам уплачивать 5%-ный налог за дополнительный доход по двадцати видам деятельности;

ввести семейное декларирование и налогообложение;

ввести налог на выведенный капитал как опцию для среднего бизнеса с оборотом до 200 млн. гривен (здесь намерены воспользоваться польской моделью).

Благодаря таким хитроумным украинцам казна ежегодно недополучает миллиарды гривен. Поэтому во власти решили положить этому конец.

Напомним, стало известно, какие суммы налогов придется платить ФЛПам в 2022 году.