?Фирмы Коломойского получили от государства средства за право строить новую взлетную полосу в его аэропорту, - Bihus.Info

Вероятно, речь идет о выкупе старых объектов для строительства, которые должны были вернуть государству.

Компании ПАО "Днеправиа" и ООО "Международный аэропорт "Днепропетровск" получили 36 млн грн от госпредприятия "Финансирование инфраструктурных проектов" ("Фининпро"), являющегося заказчиком строительства нового аэродрома в Днепре за бюджетные денежные средства.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

Как выяснили журналисты, в конце 2021 - начале 2022 года "Фининпро" перечислило средства фирмам с орбиты олигарха Игоря Коломойского с назначением платежа "Оплата за покупку недвижимого имущества; Строительство международного аэропорта "Днепропетровск".

Вероятно, речь идет о выкупе старых объектов для строительства новой взлетной полосы, которые структуры Коломойского должны были вернуть государству.

ООО "Международный аэропорт "Днепропетровск" принадлежит ПАО "Днеправиа", которая, в свою очередь, принадлежит ООО "Галтера" с орбиты Коломойского. По данным государственного имущественного реестра, ООО "Международный аэропорт "Днепропетровск" и ПАО "Днеправиа" владеют объектами недвижимости в аэропорту Днепра.

Объекты оказались в структуре олигарха во время приватизации государственной авиационной компании "Днеправиа". На балансе госкомпании находился имущественный комплекс аэропорта.

Во время приватизации взлетная полоса должна была быть передана государству, а покупатель (ООО "Галтера") обязывался инвестировать в аэропорт сотни миллионов гривень. Однако, по оценкам Фонда госимущества, "Галтера" из предусмотренным приватизационным договором 882,1 млн грн инвестиций в обновление аэропорта "Днепропетровск" (в т.ч. реконструкцию взлетно-посадочной полосы) внесла только 142,1 млн грн. Кроме того, "Галтера" так и не вернула государству ряд объектов аэропорта, в том числе взлетно-посадочную полосу, диспетчерский пункт системы посадки и здания радиолокационного ретранслятора ближнего маяка.

Напомним, в 2017 году Фонд госимущества начал судебный процесс с требованием разорвать договор купли-продажи 94,6% акций "Днепроавиа" в 2009 году фирме "Галтера" Коломойского. Однако после нескольких судебных процессов Верховный суд в мае 2020-го окончательно встал на сторону компании Коломойского и отказал в удовлетворении иска ФГИ.

После этого Кабинет министров в октябре 2021 года упразднил как нереализованное распоряжение №1136 от 4 ноября 2015 года о передаче взлетно-посадочной полосы и других объектов в аэропорту Днепра в сферу управления Министерства обороны, оставив их "Галтере" Коломойского.

В сентябре 2021 года победителем повторного тендера на строительство аэродрома в Днепре за бюджетные средства стала компания Онур с предложением в 5,64 млрд грн при ожидаемой стоимости работ 5,7 млрд грн. Ранее Мининфраструктуры разорвало договор с предыдущим подрядчиком, который обязался выполнить эти работы за 3,95 млрд грн.

Теперь ООО "Международный аэропорт "Днепропетровск" Коломойского может претендовать на то, чтобы стать эксплуатантом новой взлетной полосы. Еще летом 2021 года Госавиаслужба выдала этой компании бессрочный сертификат эксплуатанта аэродрома "Днепр".