Канада предоставит Украине до 120 млн долларов кредита на фоне противостояния с РФ

"РоSSия стремится дестабилизировать Украину, в том числе и экономически".

Канада предоставит Украине до 120 млн долларов кредита на фоне противостояния с РФ
Фото: vectornews.net

Канада предоставит правительству Украины кредит в размере до 120 миллионов канадских долларов на фоне попыток РоSSии дестабилизировать Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо, цитируемого Globalnews.

"РоSSия стремится дестабилизировать Украину, в том числе и экономически. Этот кредит поможет поддержать экономическую устойчивость Украины... Мы также изучаем другие варианты предоставления финансовой и другой поддержки... Канада снова призывает РоSSию к деэскалации и содержательному диалогу", - сказал Трюдо.

Канада также предложила предоставить грант на техническую помощь в размере до 6 миллионов долларов для поддержки реализации кредита.

Официальные лица должны встретиться на днях, чтобы обсудить возможные условия кредита и сроки его реализации.

"Мы всегда были другом Украины. Мы всегда будем рядом с необходимой поддержкой", - подчеркнул Трюдо.

Президент Владимир Зеленский приветствовал решение Канады по кредиту.

"Сильная Украина является залогом безопасности Европы. Канада еще раз демонстрирует преданность духу особого партнерства между нашими странами", - написал он в своем Twitter.

Welcome Canada’s decision to grant $120 mln to support Ukraine. Strong Ukraine is the key to European security. Canada demonstrates once again the real devotion to the spirit of special partnership between our two countries@JustinTrudeau ?

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 21, 2022

Напомним, ранее министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что любое вторжение РоSSии в Украину спровоцирует серьезные последствия для агрессора, в том числе очень строгие скоординированные санкции союзников.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Новая почта запустила услугу по доставке чемодановНовая почта запустила услугу по доставке чемоданов
Зарплата украинцев по покупательной способности – самая низкая в ЕвропеЗарплата украинцев по покупательной способности – самая низкая в Европе
Ощадбанк и ПриватБанк повысят ставки по кредитамОщадбанк и ПриватБанк повысят ставки по кредитам
Зарплаты IT-специалистов в Украине вырослиЗарплаты IT-специалистов в Украине выросли
Биткоин в 2022 году будет стоить 75 тысяч: прогноз от швейцарского банкаБиткоин в 2022 году будет стоить 75 тысяч: прогноз от швейцарского банка
Блок рекламы


Похожие новости
Число иностранных туристов в Украине выросло на четверть за годЧисло иностранных туристов в Украине выросло на четверть за год
В Украине хотят запретить оформлять сотрудников ФОПамиВ Украине хотят запретить оформлять сотрудников ФОПами
Солнечные батареи устанавливают в УкраинеСолнечные батареи устанавливают в Украине
В Украине хотят запретить оформлять ФЛП: налоговики назвали причинуВ Украине хотят запретить оформлять ФЛП: налоговики назвали причину
Зарплаты IT-специалистов в Украине вырослиЗарплаты IT-специалистов в Украине выросли
ФЛП в Украине обязали печатать и хранить все чекиФЛП в Украине обязали печатать и хранить все чеки
В ГАРТ рассказали, туристы из каких стран тратят в Украине больше всего денегВ ГАРТ рассказали, туристы из каких стран тратят в Украине больше всего денег
Запасы угля в Украине превысили показатель 2021 годаЗапасы угля в Украине превысили показатель 2021 года
Биткоин, как средство заработка: сколько можно заработать, вкладывая в него ежемесячно по 100 долларовБиткоин, как средство заработка: сколько можно заработать, вкладывая в него ежемесячно по 100 долларов
Рынок недвижимости в Украине изменитсяРынок недвижимости в Украине изменится
Последние новости
Подгружаем последние новости