Канада предоставит Украине до 120 млн долларов кредита на фоне противостояния с РФ

"РоSSия стремится дестабилизировать Украину, в том числе и экономически".

Канада предоставит правительству Украины кредит в размере до 120 миллионов канадских долларов на фоне попыток РоSSии дестабилизировать Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо, цитируемого Globalnews.

"РоSSия стремится дестабилизировать Украину, в том числе и экономически. Этот кредит поможет поддержать экономическую устойчивость Украины... Мы также изучаем другие варианты предоставления финансовой и другой поддержки... Канада снова призывает РоSSию к деэскалации и содержательному диалогу", - сказал Трюдо.

Канада также предложила предоставить грант на техническую помощь в размере до 6 миллионов долларов для поддержки реализации кредита.

Официальные лица должны встретиться на днях, чтобы обсудить возможные условия кредита и сроки его реализации.

"Мы всегда были другом Украины. Мы всегда будем рядом с необходимой поддержкой", - подчеркнул Трюдо.

Президент Владимир Зеленский приветствовал решение Канады по кредиту.

"Сильная Украина является залогом безопасности Европы. Канада еще раз демонстрирует преданность духу особого партнерства между нашими странами", - написал он в своем Twitter .

Welcome Canada’s decision to grant $120 mln to support Ukraine. Strong Ukraine is the key to European security. Canada demonstrates once again the real devotion to the spirit of special partnership between our two countries @JustinTrudeau ? — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 21, 2022

Напомним, ранее министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что любое вторжение РоSSии в Украину спровоцирует серьезные последствия для агрессора, в том числе очень строгие скоординированные санкции союзников.