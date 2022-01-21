Бывший чиновник Диамантбанка получил подозрение в растрате

Банкиру инкриминируют проведение заведомо убыточных валютных операций.

Бывший чиновник Диамантбанка получил подозрение в растрате
Фото: diamantbank.ua

Правоохранительные органы сообщили бывшему начальнику управления Диамантбанка о подозрении в растрате.

Об этом сообщается на сайтах Киевской городской прокуратуры и СБУ.

Следствие считает, что в Диамантбанке, обанкротившемся в 2017 году, систематически заключали заведомо убыточные сделки по купле-продаже иностранной валюты, в результате чего банк потерял по меньшей мере 25 млн гривен.

Чиновник, которому сообщили подозрение, якобы участвовал в этой схеме. Ему инкриминируют ч. 5 ст. 191 УК Украины – растрата средств. Следствие устанавливает его возможных соучастников.

Напомним, что Диамантбанк был признан неплатежеспособным после того, как не смог выполнить свои обязательства по докапитализации, предусмотренной планом реструктуризации, и норматив достаточности регулятивного капитала опустился ниже минимально допустимого уровня.

В то время Диамантбанк занимал 24 место по размеру активов (7,4 млрд гривен) среди украинских банков. Владельцами учреждения были Игорь Керезь (44,49%), Давид Жвания (23,81%), Андрей Щукин (12,28%), Вячеслав Цыганенко (12,27%), Николай Мартыненко (2,48%) и ряд граждан Кипра.

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