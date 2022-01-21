Минюст США подал четвертый иск о конфискации активов Коломойского и Боголюбова

Украинские миллиардеры могут недополучить 6 млн. долларов.

Минюст США подал четвертый иск о конфискации активов Коломойского и Боголюбова
Ігор Коломойський і Генадій Боголюбов
Фото: dpchas.com.ua

Министерство юстиции США подало четвертый иск в Окружной суд Южного округа Флориды с целью конфискации активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Об этом сообщается на сайте американского ведомства.

Следствие считает, что американские партнеры Коломойского и Боголюбова покупали недвижимость за деньги, которые были мошенническим способом выведены из ПриватБанка в начале 2010-х годов.

В 2020 году Министерство юстиции США подало три иска о конфискации таких активов: небоскреба PNC Plaza в Луисвилле, штат Кентукки, бывшей штаб-квартиры CompuCom в Далласе, штат Техас, и офисного центра 55 Public Square в Кливленде, штат Огайо.

Новый, четвертый, иск касается бизнес-центра Stemmons Towers в Далласе, содержание которого опосредованно оплачивалось за счет хищений и мошенничества в ПриватБанке. В 2019 году Stemmons Towers продали, но покупатель еще должен более 6 млн долларов основной суммы и процентов компании 87STE LLC из группы Optima.

Следствие собирается конфисковать вексель и договор на доверительное управление, включающее право получения этих платежей, и связанный с ними договор купли-продажи на основании федеральных законов об избежании отмывания денег.

Напомним, что Коломойский отвергает обвинения Минюста США. В предоставленном LB.ua комментарии он говорил, что "все инвестиции в Соединенных Штатах Америки были сделаны из собственных средств, полученных в 2007-2008 годах по соглашению с компанией "Евраз", и доходов других бизнесов, хранившихся в ПриватБанке".

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