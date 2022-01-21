Молдова рассчиталась с "Газпромом" за январь

Отключения газа удалось избежать.

Молдова рассчиталась с "Газпромом" за январь
Фото: euneighbourseast.eu

Молдова рассчиталась с роSSийским Газпромом за поставленный газ.

"АО "Молдовагаз" перечислило ПАО "Газпром" в полном объеме оплату за природный газ, поставленный в первой половине января 2022 года. Сумма перевода составила 34,375 млн долларов США и является финальным траншем из 63 миллионов долларов, подлежащих оплате за этот период", – сообщила пресс-служба молдавской газовой компании.

Чтобы избежать прекращения поставок от "Газпрома", правительство Республики Молдовы выделило 469 млн леев компенсации за природный газ в качестве аванса, разрешило отсрочку выплаты НДС в госбюджет и перечисления компании "Энергоком".

Напомним, "Газпром" предупредил Молдову о прекращении поставок газа с 20 января, если компания "Молдовагаз" не заплатит за текущие поставки. В этой связи в стране объявили чрезвычайное положение в энергетическом секторе.

За первую половину января Молдова должна была заплатить 63 млн долларов, но "Молдовагазу" не хватало 25 млн.

Вице-премьер Андрей Спину говорил, что ситуация может повториться в феврале и марте, поэтому ЧП вводится сразу на два месяца.

В октябре 2021 года в Молдове уже объявляли режим чрезвычайной ситуации из-за дефицита газа во время тяжелых переговоров с "Газпромом" о новом контракте. В результате сторонам удалось согласовать условия поставки газа в республику на ближайшие пять лет.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Новая почта запустила услугу по доставке чемодановНовая почта запустила услугу по доставке чемоданов
Зарплата украинцев по покупательной способности – самая низкая в ЕвропеЗарплата украинцев по покупательной способности – самая низкая в Европе
Ощадбанк и ПриватБанк повысят ставки по кредитамОщадбанк и ПриватБанк повысят ставки по кредитам
Зарплаты IT-специалистов в Украине вырослиЗарплаты IT-специалистов в Украине выросли
Биткоин в 2022 году будет стоить 75 тысяч: прогноз от швейцарского банкаБиткоин в 2022 году будет стоить 75 тысяч: прогноз от швейцарского банка
Блок рекламы


Похожие новости
"Газпром" отказался бронировать дополнительный транзит через Украину на январь"Газпром" отказался бронировать дополнительный транзит через Украину на январь
Молдова погасила долг перед "Газпромом"Молдова погасила долг перед "Газпромом"
Молдова заключила контракт на покупку миллиона кубов газа у компании из НидерландовМолдова заключила контракт на покупку миллиона кубов газа у компании из Нидерландов
Молдова закупит у польской PGNiG 1 млн кубометров газаМолдова закупит у польской PGNiG 1 млн кубометров газа
Молдова ввела чрезвычайное положение из-за дефицита газаМолдова ввела чрезвычайное положение из-за дефицита газа
Молдова достроила газопровод, который лишает ее зависимости от "Газпрома"Молдова достроила газопровод, который лишает ее зависимости от "Газпрома"
За январь-май Украина наторговала с Беларусью электроэнергией на 25 млн долл.За январь-май Украина наторговала с Беларусью электроэнергией на 25 млн долл.
Цену на газ за январь снизили "по настоятельной просьбе" из ОП, - источникЦену на газ за январь снизили "по настоятельной просьбе" из ОП, - источник
Декларация доходов. Налоговая насчитала за январь 336 миллионеровДекларация доходов. Налоговая насчитала за январь 336 миллионеров
В Кабмине обещают, что украинцев не будут штрафовать за несвоевременную оплату «коммуналки» за январьВ Кабмине обещают, что украинцев не будут штрафовать за несвоевременную оплату «коммуналки» за январь
Последние новости
Подгружаем последние новости