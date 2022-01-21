Молдова рассчиталась с "Газпромом" за январь

Молдова рассчиталась с роSSийским Газпромом за поставленный газ.

"АО "Молдовагаз" перечислило ПАО "Газпром" в полном объеме оплату за природный газ, поставленный в первой половине января 2022 года. Сумма перевода составила 34,375 млн долларов США и является финальным траншем из 63 миллионов долларов, подлежащих оплате за этот период", – сообщила пресс-служба молдавской газовой компании.

Чтобы избежать прекращения поставок от "Газпрома", правительство Республики Молдовы выделило 469 млн леев компенсации за природный газ в качестве аванса, разрешило отсрочку выплаты НДС в госбюджет и перечисления компании "Энергоком".

Напомним, "Газпром" предупредил Молдову о прекращении поставок газа с 20 января, если компания "Молдовагаз" не заплатит за текущие поставки. В этой связи в стране объявили чрезвычайное положение в энергетическом секторе.

За первую половину января Молдова должна была заплатить 63 млн долларов, но "Молдовагазу" не хватало 25 млн.

Вице-премьер Андрей Спину говорил, что ситуация может повториться в феврале и марте, поэтому ЧП вводится сразу на два месяца.

В октябре 2021 года в Молдове уже объявляли режим чрезвычайной ситуации из-за дефицита газа во время тяжелых переговоров с "Газпромом" о новом контракте. В результате сторонам удалось согласовать условия поставки газа в республику на ближайшие пять лет.