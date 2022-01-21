Число иностранных туристов в Украине выросло на четверть за год

Чаще всего иностранцы приезжали в Украину на отдых.

Число иностранных туристов в Украине выросло на четверть за год
Фото: glavcom

За 2021 год Украину посетили более 4 млн иностранцев, что превысило аналогичный показатель 2020 года почти на 26%. Чаще всего иностранцы приезжали в Украину на отдых.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства развития туризма.

Среди путешественников больше всего тратили граждане Объединенных Арабских Эмиратов – в среднем 2 220 долларов США за период пребывания. Граждане Саудовской Аравии и Омана тратили несколько меньше – $1 500, канадцы – $1 250, а путешественники из США – $1 125.

В среднем иностранцы в течение 7-9 дней пребывания расходовали сумму 929 долларов США.

Основными целями путешествий иностранцев в нашу страну в 2021 году были отпуск, досуг и отдых. По крайней мере, это отметили 29,5% опрошенных респондентов.

Еще 25,9% ответили, что прибыли в Украину в деловую поездку. Навещали родных и друзей 22,4% опрошенных. На лечение и оздоровление приехали 11,7% иностранцев, а вот на шопинг всего 4%. Еще 1,2% путешественников приезжали к нам в поисках собственных корней.

Уровень лояльности иностранцев, посетивших Украину в прошлом году, достаточно высок – 60%.

Также согласно данным ГАРТ, большинство иностранцев – 36,5% – путешествовали по Украине семьями. Чуть меньше – 35,4% - в одиночку. Еще 21,8% путешественников посетили нашу страну вместе с друзьями. С коллегами Украину посетили 5,1% иностранцев, а в составе туристических групп – 1,2%.

Глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив отметила, что в прошлом году, несмотря на пандемию, в Украину приехали гораздо больше туристов, чем в доковидные времена. По ее словам, это произошло, в частности, из-за того, что для Украины открылись новые туристические рынки – ОАЭ и Саудовской Аравии.

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