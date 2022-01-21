Нацбанк прогнозирует повышение коммунальных тарифов

Национальный банк отметил необходимость повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги из-за увеличения мировых цен на энергоносители.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Регулятор указал, что прошлогодние решения правительства по фиксации тарифов на газ для населения и производителей тепла способствовали замедлению инфляции, но в этом году тарифы на жилищно-коммунальные услуги "требуют постепенной коррекции".

"Единовременное приведение тарифов на ЖКУ к экономически обоснованным уровням устранит дисбалансы в энергетическом секторе, однако создаст значительное инфляционное давление и приведет к ухудшению ожиданий. Зато отсрочка решений по тарифам на ЖКУ будет аккумулировать квазифискальные дисбалансы и ценовое давление в будущем", - предупредил НБУ.

Увеличение тарифов является одним из ключевых рисков для инфляции в 2022 году.

Напомним, что в 2021 году в Украине были введены годовые тарифы на газ для населения. Большинство крупных газоснабжающих компаний установили цену на уровне около 8 гривен за кубометр, а в целом размер годового тарифа у разных поставщиков колеблется от 7,80 до 13,50 гривны.

Сейчас рыночная стоимость газа в несколько раз выше, чем по годовому тарифу.

Действующее базовое годовое предложение будет действовать до конца апреля 2022 года.