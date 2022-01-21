Счета "АрселорМиттал Кривой Рог" частично разблокировали

Такое решение было одобрено Шевченковским судом Киева.

Шевченковский суд Киева частично разблокировал счет компании “АрселорМиттал Кривой Рог”, с которого выплачиваются заработные платы и налоги.

Об этом говорится в корпоративной газете 20 января.

"Это значит, что 21 января работники получат аванс на свои зарплатные карты без задержек", – говорится в сообщении.

Остальные счета компании, в частности, валютные, пока остаются под арестом.

В компании отметили, что это "усложняет работу с поставщиками и замедляет внедрение инвестиционных проектов".

Напомним, ранее "АрселорМиттал Кривой Рог" сообщил о том, что решением офиса Генерального прокурора все счета компании заблокированы.

В настоящее время в налоговые органы подана апелляция, и компания готовится отстаивать свою позицию в апелляционном административном суде.

В Офисе Генерального прокурора объяснили, что арест наложен на безналичные средства на отдельных счетах ПАО, признанных вещественными доказательствами в уголовном производстве, в пределах суммы установленного причиненного ущерба.

"АрселорМиттал Кривой Рог" – крупнейший украинский металлургический комбинат. В феврале 2021 года на предприятии возобновились следственные действия СБУ относительно налоговых обязательств. Новый раунд следственных действий был связан с делом об уклонении от уплаты налогов и занижении рентных платежей в 2015-2019 годах. Компания считает подобные обвинения необоснованными.

"АрселорМиттал Кривой Рог" ежегодно производит около 6 миллионов тонн стали, более 80% выпускаемой продукции экспортирует. На предприятии работает более 29 тысяч украинцев.

По данным компании, "АрселорМиттал" за 15 лет работы в Украине вложила более 5 миллиардов долларов в развитие производства.

В 2019 году Служба безопасности Украины возбудила дело против "ArcelorMittal Кривой Рог" по статье "экоцид".

В начале 2021 года в Украину приезжал миллиардер Лакшми Миттал, который на встрече с Владимиром Зеленским обещал инвестировать в миллиард долларов в завод в Кривом Роге.