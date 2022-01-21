Украина временно потеряла доступ к внешним рынкам капитала, – НБУ

Украина временно потеряла доступ к внешним рынкам капитала. Об этом на брифинге сообщил директор департамента открытых рынков Национального банка Украины Алексей Лупин, пишет finclub.net.

Геополитика привела к росту премии за риск для Украины как на внешних рынках, так и на внутренних. При чем на внешних рынках доходность украинских ОВГЗ достигла стрессовых двусмысленных уровней и, к сожалению, временно Украина потеряла доступ к внешним рынкам капитала”, – отметил он.

Глава НБУ Кирилл Шевченко ожидает, что ведущие центробанки стран мира ужесточат свои монетарные политики.

“В связи с чем мы ожидаем усиления конкуренции развивающихся рынков за деньги инвесторов. И это, безусловно, будет влиять на стоимость привлечений по Украине», – сказал Шевченко.

Он отметил, что сохранить плодотворные отношения с Международным валютным фондом является ключевой задачей.

"В частности, чтобы упростить доступ стране на внешние рынки после того, как эта ситуация с геополитическим напряжением успокоится", - сказал Кирилл Шевченко.

Алексей Лупин добавил, что внутренний рынок сейчас гораздо лучше "пережил эти события".

“Если сравнивать с мартом 2020 года, там были пиковые соглашения на вторичном рынке ОВГЗ с процентной ставкой 20-25%. Вчера мы наблюдали пиковые ставки на нашем вторичном рынке ОВГЗ 16-17%. Учитывая более высокие ставки на вторичном рынке, для рационального инвестора, желающего купить ОВГЗ, нет смысла принимать участие в первичных аукционах. Значительно дешевле купить на вторичном рынке”, – рассказал он.

Замглавы НБУ Сергей Николайчук отметил, что с 1 по 18 января нерезиденты продали на вторичном рынке ОВГЗ на 4,8 млрд грн и получили 1,7 млрд грн от Минфина в рамках погашения ОВГЗ.

Лупин считает это временным явлением. “После деэскалации доходности сравниваются на первичном и вторичном рынках. Соответственно, Минфин сможет привлекать гривну на аукционах”, – сказал топ-менеджер НБУ.