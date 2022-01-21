Легализация: Украинцы начали уезжать в Польшу на заработки

Упрощение процедуры легализации и трудоустройства повысило интерес украинцев к работе в Польше. В январе спрос на вакансии вырос на 37,3%. Об этом сообщают в аналитическом центре компании по международному трудоустройству Gremi Personal.

Легализация: Украинцы начали уезжать в Польшу на заработки
Фото: biz.censor.net

Что изменилось

Увеличение срока выдачи разрешений на работу может привести к увеличению потока рабочей силы в страну из Украины в 2022 году. А также, по мнению экспертов, все большее количество украинцев будет оставаться работать в Польше на длительный период пребывания.

С 29 января разрешение на работу (o?wiadczenie) будут выдаваться на срок до 2 лет. Это ключевой документ, который позволяет гражданину Украины начать работать в Польше. До этого времени такие краткосрочные разрешения давало право на трудоустройство 6 месяцев в год, а следующее разрешение можно было получить через полгода или нужно было оформлять годовое разрешение на работу (zezwolenie), ожидание которого занимало до 5 месяцев.

Пока этот коридор отменили. Это важное нововведение для украинцев, желающих приехать в Польшу на работу дольше, чем на 3 месяца.

«С начала пандемии мы видим, что растет количество украинцев, которые хотят работать в Польше более 3 месяцев. И это связано не только с ограничениями и сложностями с пересечением границы. Все большее количество граждан Украины рассматривают Польшу не только как источник заработков, но и как страну для проживания», — утверждает генеральный директор компании по международному трудоустройству Gremi Personal Томаш Богдевич.

По данным Национального банка Польши в 2015 году, подавляющее большинство украинцев (80%) планировало свое пребывание в Польше на срок до одного года.

В 2020 году большинство (52%) намеревались остаться на срок более 3 лет. В 2021 году также тенденция сохраняется.

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