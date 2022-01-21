НБУ оценил рост ВВП Украины в 2021 году в 3% и ухудшил прогноз на 2022 год до 3,4%

Национальный банк заявил, что экономика Украины в 2021 г. выросла на 3%. В 2022 году ожидается ускорение роста до 3,4% (хотя раньше прогнозировалось 3,8%), а в последующие годы – примерно на 4%.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

"По итогам 2021 года рост реального ВВП , по оценкам НБУ, составил около 3%. Восстановлению экономики способствовали устойчивый потребительский спрос, наращивание инвестиций предприятиями после кризиса, а также рекордный урожай сельскохозяйственных культур. В то же время экономическое оживление было более медленным, чем ожидалось. Среди причин – стремительное подорожание энергоносителей и их дефицит, влияние низких урожаев 2020 года, более медленное восстановление сектора услуг, ограниченные мощности отдельных производственных секторов, более существенные потери от пандемии, а также более стремительная фискальная консолидация", - сообщил Нацбанк.

Прогноз роста реального ВВП на 2022 год также пересмотрен в меньшую сторону, так как весомыми сдерживающими факторами будут оставаться военные угрозы со стороны РоSSии, последствия пандемии коронавируса, сравнительно высокие цены на энергоносители и дефицит отдельных видов сырья.

В 2023-2024 годах рост реального ВВП должен ускориться до около 4% в год.

"Этому должна поспособствовать стабилизация геополитической ситуации в течение 2022 года, окончательное исчерпание негативных эффектов пандемии, дальнейший рост мировой экономики и сохранение достаточно благоприятных условий торговли", - спрогнозировал НБУ.

Напомним, что к темпам роста ВВП Украины привязаны выплаты по так называемым варрантам, выпущенным в рамках реструктуризации госдолга Украины в 2015 году. Это специальные долговые бумаги, выплаты по которым привязаны к росту экономики: чем быстрее увеличивается ВВП , тем больше будет сумма. Если ВВП за год увеличился менее чем на 3%, государство не платит.

В 2021 году Украина заплатила $40,75 млн по варрантам, исходя из роста ВВП в 2019 году на 3,2%. В 2020 году из-за коронакризиса экономика обвалилась, поэтому выплат в 2022 году не будет.

В 2023 году, судя по оценке НБУ, выплаты будут минимальными или их снова может не быть.