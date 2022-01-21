Украинский институт книги закупил 330 тыс. книг для библиотек

Среди авторов – Макс Кидрук, Анджей Сапковский, Эрих Мария Ремарк, Стивен Хокинг, Агата Кристи, Маргарет Этвуд, Публий Овидий Назон, Саша Дерманский, Андрей Кокотюха.

Украинский институт книги закупил 330 тыс. книг для библиотек
Фото: УІК

По результатам Программы пополнения библиотечных фондов – 2021, Украинский институт книги приобрел 331077 книжных изданий в общем количестве 684 названия на сумму 48,361 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба УИК.

Эти книги получили 616 отобранных библиотек, перечень которых был сформирован на основании предложений структурных подразделений по культуре областных и Киевской городской государственных администраций. Большая часть книжных изданий уже поступила в библиотеки, остальные — в процессе передачи из областных библиотек, которым издатели доставили приобретенные книги и осуществляют дальнейшую передачу полученных книг отобранным библиотекам.

“Программа пополнения фондов публичных библиотек – это проект, реализуемый УИК четвертый год подряд. Благодаря ему украинцы во всех уголках нашего государства получают бесплатный доступ к качественной, современной и актуальной литературе в библиотеках Украины. За все годы существования Программы библиотеки Украины получили 2 368 107 книг. Все книжные издания, которые приобретаются УИК за государственные средства в рамках проекта, проходят многоэтапный, сложный и прозрачный отбор», — комментирует Программу начальник отдела поддержки библиотек и книгоиздание Татьяна Попова.

Экспертная оценка книжной продукции осуществлялась с помощью автоматизированной библиотечной информационной системы. Участие в оценке также принимали представители отобранных библиотек. Наибольший процент среди отобранных для программы книг составила литература для детей и юношества — 63,7%, или 439 названий. Вторую строчку заняла другая (нехудожественная) литература (18,8%, 130 названий), а третью – художественная литература для взрослых – 17,4%, или 120 наименований книг. В перечне представлены книжные издания 86 издательств.

Общий список книжных изданий, закупленных в рамках Программы пополнения библиотечных фондов в 2021 году, можно увидеть по ссылке.

Напомним, 13 -19 декабря 2021 года Украинский институт книги совместно с МКИП провел Национальную неделю чтения. Цель мероприятия – привлечь украинцев к чтению, покупке и дарению книг, посещению библиотек, а также привлечь внимание к украинскому книгоизданию и литературе, поддержать издательства, книжные магазины и библиотеки.

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