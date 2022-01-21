У ЕЦБ есть все основания действовать менее агрессивно, чем ФРС — Лагард

У Европейского центрального банка (ЕЦБ) есть все основания проводить менее агрессивную монетарную политику, чем ФРС, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард. Об этом пишет Bloomberg.

У ЕЦБ есть все основания действовать менее агрессивно, чем ФРС — Лагард

В интервью радиостанции France Inter Лагард подчеркнула, что инфляция в еврозоне «значительно слабее», чем в США, в то время как экономика восстанавливается медленнее.

«Наша ситуация совсем иная. У нас есть все основания реагировать менее неожиданно и быстро, чем Федрезерв. Но мы уже начали реагировать, и мы готовы изменить нашу монетарную политику, если цифры, данные и факты потребуют этого», — заявила она.

ЕЦБ считает инфляцию переходной

От ЕЦБ все настойчивее требуют решительных действий на фоне рекордной для Еврозоны инфляции в 5%. Но, хотя представители центробанка согласились сократить программу стимулирования экономики, введенную в начале пандемии, они не собираются поднимать процентную ставку в этом году. По мнению чиновников, нынешний скачок цен вызван кризисами поставок и энергетики, которые должны решиться с возвращением экономики к доковидному состоянию.

В нынешних условиях и при имеющихся инфляционных прогнозах, «поднятие процентной ставки в 2022 году не ожидается», как заявил член совета управляющих ЕЦБ Пабло Эрнандес де Кос в интервью испанскому телеканалу TVE.

Рынки не соглашаются

Однако финансовые рынки сомневаются в том, что ЕЦБ удастся «переждать» инфляцию, делая ставку на первое повышение ставки уже в сентябре этого года. А 19 января доходность десятилетних немецких облигаций впервые с 2019 года превысила ноль.

Лагард, однако, не встревожена этой ситуацией. По ее словам, растущая доходность означает, что «фундаментальные показатели экономики восстанавливаются».

«Это значит, что есть уверенность в дальнейшем росте, а в таких условиях ставки постепенно вырастут», — прокомментировала она.

Контекст

ФРС в это время собирается начать поднимать ставку уже в марте, после того как инфляция в декабре достигла рекордных за сорок лет 7%.

В Британии индекс потребительских цен в декабре 2021 года вырос до 5,4% в годовом исчислении. Для борьбы с инфляцией Банк Англии еще в декабре 2021 года повысил ключевую ставку впервые с июня 2018 года — ставка выросла с 0,1% до 0,25%.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Новая почта запустила услугу по доставке чемодановНовая почта запустила услугу по доставке чемоданов
Зарплата украинцев по покупательной способности – самая низкая в ЕвропеЗарплата украинцев по покупательной способности – самая низкая в Европе
Ощадбанк и ПриватБанк повысят ставки по кредитамОщадбанк и ПриватБанк повысят ставки по кредитам
Зарплаты IT-специалистов в Украине вырослиЗарплаты IT-специалистов в Украине выросли
Биткоин в 2022 году будет стоить 75 тысяч: прогноз от швейцарского банкаБиткоин в 2022 году будет стоить 75 тысяч: прогноз от швейцарского банка
Блок рекламы


Похожие новости
За неделю действия программы естьПоддержка продажи книг на Yakaboo выросли втроеЗа неделю действия программы естьПоддержка продажи книг на Yakaboo выросли втрое
Венгрия в шестой раз повышает учетную ставку за шесть недель: борются с рекордной инфляциейВенгрия в шестой раз повышает учетную ставку за шесть недель: борются с рекордной инфляцией
IPO стал наименее успешным сегментом европейского фондового рынка в 2021 годуIPO стал наименее успешным сегментом европейского фондового рынка в 2021 году
НБУ лишил лицензий шесть финкомпаний, а одну исключил из реестраНБУ лишил лицензий шесть финкомпаний, а одну исключил из реестра
ФРС поднимет ставку шесть раз за следующие два года — стратегФРС поднимет ставку шесть раз за следующие два года — стратег
Ethereum достиг максимума по количеству владельцев, которые держат не менее 1 ETHEthereum достиг максимума по количеству владельцев, которые держат не менее 1 ETH
Центробанки должны быть готовы ужесточить монетарную политику. Возможно придется действовать быстро — МВФЦентробанки должны быть готовы ужесточить монетарную политику. Возможно придется действовать быстро — МВФ
НБУ выпускает новую памятную медаль в честь Конституционного СудаНБУ выпускает новую памятную медаль в честь Конституционного Суда
С момента основания инвесторы вложили в развитие GlobalFoundries почти $23 млрдС момента основания инвесторы вложили в развитие GlobalFoundries почти $23 млрд
Налог на криптовалюту. MiamiCoin менее чем за два месяца принес городу более $7 миллионовНалог на криптовалюту. MiamiCoin менее чем за два месяца принес городу более $7 миллионов
Последние новости
Подгружаем последние новости