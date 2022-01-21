У ЕЦБ есть все основания действовать менее агрессивно, чем ФРС — Лагард

У Европейского центрального банка (ЕЦБ) есть все основания проводить менее агрессивную монетарную политику, чем ФРС, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард. Об этом пишет Bloomberg.

В интервью радиостанции France Inter Лагард подчеркнула, что инфляция в еврозоне «значительно слабее», чем в США , в то время как экономика восстанавливается медленнее.

«Наша ситуация совсем иная. У нас есть все основания реагировать менее неожиданно и быстро, чем Федрезерв. Но мы уже начали реагировать, и мы готовы изменить нашу монетарную политику, если цифры, данные и факты потребуют этого», — заявила она.

ЕЦБ считает инфляцию переходной

От ЕЦБ все настойчивее требуют решительных действий на фоне рекордной для Еврозоны инфляции в 5%. Но, хотя представители центробанка согласились сократить программу стимулирования экономики, введенную в начале пандемии, они не собираются поднимать процентную ставку в этом году. По мнению чиновников, нынешний скачок цен вызван кризисами поставок и энергетики, которые должны решиться с возвращением экономики к доковидному состоянию.

В нынешних условиях и при имеющихся инфляционных прогнозах, «поднятие процентной ставки в 2022 году не ожидается», как заявил член совета управляющих ЕЦБ Пабло Эрнандес де Кос в интервью испанскому телеканалу TVE.

Рынки не соглашаются

Однако финансовые рынки сомневаются в том, что ЕЦБ удастся «переждать» инфляцию, делая ставку на первое повышение ставки уже в сентябре этого года. А 19 января доходность десятилетних немецких облигаций впервые с 2019 года превысила ноль.

Лагард, однако, не встревожена этой ситуацией. По ее словам, растущая доходность означает, что «фундаментальные показатели экономики восстанавливаются».

«Это значит, что есть уверенность в дальнейшем росте, а в таких условиях ставки постепенно вырастут», — прокомментировала она.

Контекст

ФРС в это время собирается начать поднимать ставку уже в марте, после того как инфляция в декабре достигла рекордных за сорок лет 7%.

В Британии индекс потребительских цен в декабре 2021 года вырос до 5,4% в годовом исчислении. Для борьбы с инфляцией Банк Англии еще в декабре 2021 года повысил ключевую ставку впервые с июня 2018 года — ставка выросла с 0,1% до 0,25%.