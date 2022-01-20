НБУ не будет вводить административные ограничения на валютном рынке

Нацбанк не собирается применять административные меры по стабилизации ситуации на валютном рынке. Об этом, отвечая на вопрос «Минфина», заявил глава НБУ Кирилл Шевченко во время брифинга, посвященного пересмотру учетной ставки.

НБУ не будет вводить административные ограничения на валютном рынке
Фото: flickr.com

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«Нам вполне достаточно монетарных инструментов. Ни о каких ограничениях речь не идет. Это — рудимент», — заявил Кирилл Шевченко. По его словам, в последнее время повышенный спрос на валюту наблюдается исключительно со стороны нерезидентов, распродающих гривневые ОВГЗ. В то время, как бизнес и население ведут себя вполне спокойно, без паники.

По словам Сергея Николайчука замглавы НБУ, с начала января вложения нерезидентов в ОВГЗ сократились более чем на 6 млрд грн. Две трети сокращения — это распродажа гособлигаций на вторичном рынке.

«Мы уже видим первые признаки стабилизации курса. Сегодня НБУ не продавал валюту вообще», — отметил Алексей Лупин, директор департамента открытых рынков НБУ. По его словам, за последние дни не поступало жалоб на нехватку валюты в кассах банков, кроме того, наличный курс не отрывался от межбанковского.

C начала января НБУ продал на валютном рынке $752 млн.

Напомним, что с начала января гривна девальвировала с 27,28 до 28,4 грн/USD, то есть более чем на 4%.

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