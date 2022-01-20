Сумма платежей через СЕП в прошлом году выросла на 27%

В прошлом году сумма платежей через СЭП (система электронных платежей) выросла более чем на четверть. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Сумма платежей через СЕП в прошлом году выросла на 27%

За день через СЕП проходило 1,8 миллионов платежей

В прошлом году через СЕП осуществлено 446 млн начальных платежей на сумму свыше 57 трлн. грн., что больше на 16% по количеству и на 27% по сумме, чем в 2020 году (385 млн. начальных платежей на сумму почти 45 трлн. грн соответственно).

В среднем за день в СЭП за прошедший год обрабатывали около 1,8 млн начальных платежей на сумму 229 млрд грн. В то же время, потенциально система способна обрабатывать в течение одного банковского дня практически в 10 раз больше платежей, чем нынешние объемы.

Статистика за прошлый год

Подавляющее большинство начальных платежей в прошлом году направили в систему банки Украины и их филиалы — 95% от их общего количества.

По количеству чаще всего обрабатывались небольшие платежи:

  • до 1 тыс. грн — 48%
  • от 1 тыс. грн до 100 тыс. грн — 48%
  • от 100 тыс. грн и больше — 4%

По сумме больше платежей приходилось на большие платежи:

  • до 1 тыс. грн — менее 1%
  • от 1 тыс. грн до 100 тыс. грн — 5%
  • от 100 тыс. грн и больше — 94%

Напомним, что с 20 августа 2022 года должно заработать новое поколение СЭП — на базе международного стандарта и круглосуточном режиме (сейчас система работает в режиме 23/7). Это даст банкам и бизнесу новые возможности, повысит безопасность платежей.

Что такое СЕП

Система электронных платежей Национального банка (СЭП) — государственная банковская платежная система, обеспечивающая проведение межбанковского перевода через счета, открытые в Национальном банке Украины.

Участниками СЭП — юридическими лицами на 01 января 2022 года были 71 банк, Государственная казначейская служба и Национальный банк Украины.

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