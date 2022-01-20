Национальный банк повысил учетную ставку до 10%

Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 10% годовых. Об этом во время монетарного брифинга заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

Национальный банк повысил учетную ставку до 10%
Фото: flickr.com

«Реализация значительного количества проинфляционных рисков требует усиления монетарной политики НБУ для улучшения инфляционных ожиданий и обеспечения устойчивого снижения инфляции до 5%», — отметил Шевченко.

Что дальше

По словам главы НБУ, учетная ставка будет находиться на уровне не ниже нейтрального в течение этого и последующих лет.

Кроме того, для усиления процентного канала монетарной трансмиссии путём управления структурным профицитом ликвидности в банковской системе Национальный банк повысит в феврале на 2 в. п. норматив обязательных резервов по текущим счетам в гривне, а также по средствам в иностранной валюте. Это позволит стимулировать более срочные привлечения при одновременном сохранении роли обязательных резервов в дедолларизации.

Также в марте будет рассмотрен вопрос о внедрении других мер по регулированию структурного профицита ликвидности банковской системы.

Что значит изменение ставки

Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в нацвалюте.

Напомним, что в сентябре регулятор принял решение повысить учетную ставку с 8% до 8,5% годовых.

Цикл понижения учетной ставки начался в апреле 2019 года, когда регулятор снизил ее с 18% до 17,5%. После этого в течение прошлого года Нацбанк пересматривал ее размер еще несколько раз.

Максимальная учетная ставка в Украине составила 30% (март-август 2015), а минимальная 6% (июнь 2020 — март 2021).

Согласно опросу, который «Минфин» проводил в телеграм-канале, 61% читателей проголосовали за повышение ставки до 9,5?10%.

13% отметило, что НБУ не повысит учетную ставку, а 26% уверены, что повышение ставки не удержит инфляцию.

В голосовании приняло участие 1140 читателей.

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