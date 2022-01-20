Еврооблигации Украины продолжили восстановление, а доходность снизилась

Еврооблигации Украины продолжили стабилизироваться после рекордного падения и продолжили рост. В то же время доходность ОВГЗ стала меньше. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Поддержка Украины положительно повлияла на рынок

Курс еврооблигаций Украины, стабилизировавшийся 18 января после трех дней сильного падения, в среду, 19 января, вырос на новостях о поддержке Украины и мягких заявлениях из РФ на 2,5-5,2%, однако к концу дня эта положительная динамика снова сменилась отрицательной.

По информации Bloomberg на 18:00 по Киеву , доходность к погашению наиболее «коротких» бумаг с погашением в сентябре этого года снизилась с 23,5% до 19,1%, а бумаг с погашением в 2023 году — с 16,1% к 13% годовых.

Еврооблигации с погашением в 2024—2025 годах показали снижение ставок на 1,9 и 1,6 процентного пункта (п.п.) соответственно — примерно до 13,7% и 12,3%, бумаги с погашением в 2026—2027 годах — на 1,2?1 п.п., примерно до 11,4% и 10,9% соответственно.

Доходность к погашению самых длинных бумаг с погашением в 2032 году вернулась на уровень ниже 10% — до 9,8% вместо 10,5% накануне.

В то же время в середине дня ставка кратчайших еврооблигаций опускалась ниже 17%, а самых длинных — до 9,5%.

Предыстория

Очередные воинственные заявления представителей РоSSии привели к падению котировок еврооблигаций Украины 13 января на 2-4,7% (в зависимости от срока погашения), в результате чего ставки к погашению почти всех бумаг превысили 10% годовых.