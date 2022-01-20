Аудит Фонда борьбы с covid-19 нашел нарушений в закупке более чем на 35 миллиардов

В рамках аудита Фонда борьбы с covid-19 Государственная аудиторская служба проверила 4817 закупок и нашла у 854 из них процедурные нарушения. Об этом передает Интерфакс-Украина .

Аудит Фонда борьбы с covid-19 нашел нарушений в закупке более чем на 35 миллиардов
Фото: epravda.com.ua

Нарушения

Отмечается, что в 204 случаях такое нарушение повлияло на результаты закупок на общую сумму 35,36 млрд грн.

В частности, в отчете Госаудитслужбы говорится, что заказчики не отклонили участников торгов, предложения которых не отвечали требованиям тендерной документации.

Как следствие, такие участники были неправомерно избраны победителями торгов и с ними были заключены договоры, условия которых не соответствовали тендерной документации, отмечают в ведомстве.

К концу 2020 года объем выделенных средств из фонда на борьбу с covid-19 составил 78,43 млрд грн, из которых до конца 2021 года было использовано 67,9 млрд грн, или 86,6%.

Контроль охватил почти 60 млрд грн или 88% использованных средств, говорится в отчете Госаудитслужбы.

Основной объем нарушений и проблемных вопросов был обнаружен в Укравтодоре — 12,57 млрд грн, Минсоцполитики — 7,67 млрд грн, Минэкономики — 5 млрд грн и Минздраве — 4,18 млрд грн.

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