Британский финтех Revolut запустил сервис для торговли акциями без комиссии в США

Британский финтех Revolut запустил в США торговлю акциями без комиссий и будет конкурировать с такими онлайн-брокерами, как Robinhood Markets и Charles Schwab. Об этом пишет РБК со ссылкой на Reuters.

Британский финтех Revolut запустил сервис для торговли акциями без комиссии в США
Фото: rbc.ua

Что это даст трейдерам

Трейдеры в США получат благодаря Revolut доступ к сделкам с полными и дробными акциями на Нью-Йоркской фондовой бирже и NASDAQ, включая ценные бумаги более 200 биржевых фондов.

О планах запуска услуги в США стало известно в сентябре 2021 года. Трейдинг с нулевой комиссией уже доступен пользователям Revolut в Великобритании и Европе.

Revolut планирует полагаться на оплату за поток заказов (PFOF), несмотря на то, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) рассматривает вопрос о возможном реформировании или запрете этой практики в интересах розничных инвесторов.

Основатели Revolut считают, что стартап сможет адаптироваться в случае изменения правил.

Что известно о Revolut

Британская компания Revolut, среди основателей которой украинец Владислав Яценко, разработала банк без отделений: все операции с картами происходят в одноименном приложении на смартфоне. Это популярный международный финансовый сервис.

Одним из первых преимуществ Revolut является отсутствие комиссии при обмене валют, каждый пользователь получает мультивалютную дебетовую карту.

Сейчас компания предлагает много разных услуг, начиная от типично банковских (физическая карта для оплаты покупок/услуг и кешбэк) до более широких (например, трейдинг).

В мае 2021 года компания запустила перевод денег в Украину.

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