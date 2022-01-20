Рынок США в ожидании заседания ФРС

В среду фондовые рынки США снова снизились. Индекс широкого рынка S&P 500, потерял за день 0,97%, закрывшись на отметке 4?532 пункта.

Среди наиболее дорогих компаний США , лидерами роста стали акции The Procter & Gamble Company, выросшие на 3,3%, и акции компании Walmart, прибавившие 1%.

В аутсайдерах были акции компании Tesla, снизившиеся на 3,3%, и акции NVIDIA Corporation, просевшие на 3,2%.

После снижения в предыдущие дни, вчера рынок предпринял попытку отскочить вверх, но эта попытка не увенчалась успехом. В итоге к концу торгов рынок опять оказался в минусе.

В ожидании решения ФРС

Сезон отчетностей компаний мало влияет на общую динамику рынка, поскольку весь фокус внимания инвесторов на Уолл-Стрит прикован к будущей политике ФРС. И на рынке теперь с нетерпением ждут очередное заседание регулятора, которое состоится на следующей неделе.

Все участники рынка сейчас уже понимают, что ФРС вынужден будет приступить к ужесточению своей политики. Поэтому продажи на рынке преобладают. И теперь вопрос стоит не в том, будет ли ужесточение или нет, а в том, насколько быстрым оно будет.

В частности Джейсон Уэр, партнер и главный инвестиционный директор Albion Financial Group в интервью Yahoo Finance сказал, что «на данный момент совершенно очевидно, что первое повышение ставок произойдет на мартовском заседании».

Однако Джейсон при этом выделил другой вопрос — «то, что мы собираемся рассмотреть, — это формулировка инфляции, потому что, в конце концов, инфляция — это то, что движет политикой ФРС».