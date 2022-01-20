Вторжение РФ окажет значительное влияние на рынок алюминия — глава Alcoa Corp

Alcoa Corporation, крупнейший производитель алюминия в США, предупредил инвесторов, что роSSийское вторжение в Украину окажет значительное влияние на глобальный рынок металла, сообщает Bloomberg.

Вторжение РФ окажет значительное влияние на рынок алюминия — глава Alcoa Corp
Фото: economictimes.indiatimes.com

По словам CEO компании Рой Харви, агрессия, в любом ее виде, повлияет на поставки алюминия из РФ, занимающей второе место в мире по его производству.

Более того, вторжение вероятно приведет к еще большему росту цен на энергию, что сделает энергоемкое производство металла еще более дорогим. При этом спрос также будут ждать потрясения, добавил Харви.

«Все это может очень быстро отразиться на предложении», — сообщил он в разговоре с аналитиками.

Контекст

За 2021 год алюминий подорожал на 42%, достигнув рекордной за 13 лет цены. На стоимость металла повлияли опасения инвесторов, что меры по борьбе с изменением климата в Европе и Китае приведут к падению производства металла.

По данным геологической службы США, в 2020 году на РФ пришлось около 3,6 млн тонн производимого алюминия, что вместе с Индией ставит ее на второе место по производству в мире. Первое место занял Китай с 37 млн тонн.

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