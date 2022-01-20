В Украине хотят запретить оформлять сотрудников ФОПами

В Украине ФОПам третьей группы единого налога хотят ограничить возможность сотрудничать с юрлицами. Об этом сообщил председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев в интервью «Обозреватель».

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Что известно

По словам Гетманцева, это должно остановить практику оформления сотрудников как ФОП, а не как штатного работника, позволяющего уклоняться от налогов. Такие изменения, по словам Гетманцева, являются частью общей реформы налогообложения доходов

Глава рассказал о необходимости запрета схем, по которому работников оформляют не в штат (в таком случае нужно платить 22% ЕСВ, 19,5% НДФЛ + военный сбор), а как ФЛП (нужно платить 5% по зарплате) .

«Сузить возможность сотрудничества ФОПов на третьей группе с юрлицами для предоставления услуг. Вы понимаете, о чем я сейчас говорю. Речь идет о тех, кто не хочет платить налоги с зарплаты и оформляет своих сотрудников в качестве „зарплатных ФОП“. Это все реформа налогообложения доходов. Снижаем ставку, но заставляем платить всех», — объяснил Гетманцев.